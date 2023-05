Cosa mangiare allo Street Food di Santa Teresa di Riva? Il menù completo, date e orari

Dal dolce al salato, dalla pizza a portafoglio, al conocannolo, passando per il panino con salsiccia di pesce spada e la brioche con gelato al pistacchio: al via il conto alla rovescia per lo Street Food di Primavera di Santa Teresa di Riva, in programma dal pomeriggio di oggi, giovedì 4, fino a domenica 7 maggio. Vediamo il menù completo.

Dopo un primo appuntamento a Patti, il village di via Roma, a Santa Teresa, prende forma ed è pronto ad accogliere gli avventori che, a partire dalle 18.00 di oggi, 4 maggio, vorranno partecipare alla festa del cibo da strada degustando i piatti preparati dai 27 operatori che hanno deciso di scendere in campo. Tra loro volti noti della gastronomia messinese e non solo. Lo Street Food di Primavera, che si svolgerà dal 4 al 7 maggio 2023, è stato organizzato dall’amministrazione di Santa Teresa di Riva ed “Eventivamente”, con il patrocinio di Confesercenti Messina.

«Abbiamo fatto un grande sforzo – commenta il presidente di Confesercenti, Alberto Palella –, riuscire a organizzare in provincia due importanti eventi in pochissime settimane. Devo ringraziare il lavoro di squadra di tutti i collaboratori. Arrivare in una località nuova, avvertire l’attesa, apprezzare l’accoglienza e poi vedere che l’idea prende definitivamente forma, aggiungi l’adrenalina per ogni “nuovo debutto” sono un mix di emozioni alle quali non ci si abitua mai. Devo, inoltre, ringraziare il sindaco di Santa Teresa di Riva Danilo Lo Giudice, l’assessore al Turismo e Spettacoli, Ernesto Sigillo, il resto dell’amministrazione, funzionari e dipendenti del Comune, la Polizia municipale per il supporto che ci hanno dato e ci daranno in questi giorni».

Santa Teresa Street Food: il menù, le date e gli orari

Vediamo, di seguito, il menù completo preparato per il Santa Teresa Street Food di Primavera dai suoi 27 operatori, le date e gli orari dell’evento:

Libertruck – Pizza A Portafoglio Antico Forno Valenti – Sfincione Bianco Baaria Lemonbar – Pata-Twister Bar Elena – Cannolo Di Piana Degli Albanesi Dos Di Origine Siciliana – Pane Panelle E Cazzilli Macelleria Zagami – Coppo Di Salsiccia E Patate Celiaki’ – Involtini Di Melanzane Con Spaghetti – Cipollina Al Pistacchio Di Bronte – Mousse Al Pistacchio Di Bronte U Paninaru – Panino Con Polpetta Di Cavallo Friscu By Oasi Azzurra – Brioche Con Gelato Al Pistacchio Sabaka By Oasi Azzurra – Panino Con Totano Arrosto Il Sambuco – Pane Cunsatu Tysandros – Panino Con Salsiccia Di Pesce Spada Gelateria Giuseppe Arena & Pasticceria Trischitta – Conocannolo Zr Srl – Corn Dogs Con Patatine Il Gatto Nero – Delizioso Burger Da Onofrio – Panino Cu Pruppu Rustutu Dolci Tentazioni – Ciambella Americana Piedimonte 1.0 – Pizza Fritta The King Of Meat – Panino Con Pulled Pork Fratelli Raffa – Panino Con Le Braciole Messinesi Bar California – Stecco Gelato Il Vecchio Carro – Panino Con Porchetta Di Suino Nero Dei Nebrodi Emiro – Arancino Oro Nero Dei Nebrodi Pasticceria Salva’ – Choco Kebab La Ruota Bistrot – Pitone Fritto Torre Focacceria – Angusbab San Ferdinando – Rosetta Con Mortadella Di Spada E Seppia Con Pesto Di Pistacchio

Date e orari

Il Santa Teresa Street Food di Primavera si svolgerà nei seguenti giorni e orari:

Giovedì 4 maggio : 18.00 – 01.00

: 18.00 – 01.00 Venerdì 5 maggio : 18.00 – 01.00

: 18.00 – 01.00 Sabato 6 maggio : 11.30 – 15.00 18.00 – 01.00

: 11.30 – 15.00 18.00 – 01.00 Domenica 7 maggio: 11.30 – 15.00 18.00 – 01.00

È possibile seguire e taggare l’evento attraverso le pagine social ufficiali, Facebook e Instagram. Special guest dell’evento Lorenzo Tripi, responsabile di @italyfoodprnsicily, grazie alla collaborazione con “Italy Food Porn Sicilia”, appartenente al gruppo “Italy Food Porn”, azienda di social media marketing.

