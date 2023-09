A Messina l’arancino più grande del mondo: la sfida di padre e figlio per il Guinness dei Primati

Realizzare l’arancino più grande del mondo (un “megarancino) per portare il nome di Messina in alto al Guinness dei Primati: questa la sfida di Stefano e Davide Ferro, padre e figlio, titolari della rosticceria Panyllo. L’appuntamento per assistere all’impresa, sabato 30 settembre 2023 a Piazza Duomo. In programma tutta una serie di iniziative e, naturalmente, una degustazione di arancini (e non solo).

È stato presentato stamattina a palazzo Zanca l’evento “Megarancino: l’arancino più grande del mondo: c’è la storia dentro” in programma sabato 30 settembre a Piazza Duomo. La rosticceria e pizzeria Panyllo di Messina tenterà di creare l’arancino più grande del mondo davanti a uno dei giudici del World Guinness Records. «È un progetto – ha spiegato Davide Ferro – pensato per valorizzare Messina, il suo territorio e le sue materie prime. Cercheremo di portare Messina in tutto il mondo attraverso il nome del Guinness World Record».

Da battere il record dei catanesi Carlo Cannavò, Francesco Spampinato e Orazio Gravagna, che hanno creato un arancino da 32 chili e 720 grammi.

L’arancino più grande del mondo: il programma dell’evento a Messina

ore 10,30 – salone delle bandiere: tavola rotonda “Progetti di rete e territorialità” con istituzioni e imprenditori

ore 16,00 – apertura parco gastronomico e mostra canina

ore 17,00 – spettacolo per bambini con il mago Alex

ore 18,30 – cottura del megarancino e intrattenimento

ore 20.00 – tentativo Guinness World Records con la pesatura del megarancino

ore 21.00 – esibizione “gruppo /i cariddi”

ore 21.30 – momenti di cabaret

ore 22.00 – di set a cura di radio zenith.

Di seguito, l’elenco degli arancini che sarà possibile assaggiare sabato 30 settembre a piazza Duomo:

Arancino Messenion: riso, ragù con carne sfilacciata e mortadella di suino nero dei Nebrodi, maiorchino, provola di Montalbano;

Arancino Nero di Seppia: riso, nero di seppia, seppia, pomodoro, formaggio;

Arancino alla Norma: riso, pomodoro, ricotta salata, melanzane, formaggio, basilico;

Arancino al Pistacchio: riso, pistacchio, mortadella, formaggio;

Arancino al Ragù: riso, ragù, mortadella, formaggio.

L’evento ha il supporto di Confcommercio Messina e il Gruppo Terziario Donna Confcommercio Messina e con il sostegno del Comune di Messina.

È possibile acquistare i ticket in prevendita nei seguenti punti vendita autorizzati:

Caffè Desirè, Viale Europa is. 56 (angolo Via Europa)

Macelleria di Corrieri Francesco, Via Pola 508

Bar Leo, Via T. Cannizzaro (angolo Viale Italia)

Dimensione Immagine presso CC Tremestieri, 3° piano

Dimensione Immagine, Via Circuito 177 (ex La Lumachina)

Kruder by Dimensione Immagine, Via Maddalena 38

Sarà sempre possibile acquistarli direttamente sabato 30 settembre a piazza Duomo.

