“Visivamente”, appuntamento col videomapping alla Chiesa di Santa Maria Alemanna

Gli interni della Chiesa di Santa Maria Alemanna si trasformano, in un gioco di luci e colori, in occasione di “Visivamente”, evento che vedrà protagonista il videomaker e designer 3D messinese Mario Bruno e che sarà dedicato al videomapping. L’appuntamento è fissato per domenica 19 settembre, su prenotazione, nell’ambito di “Alemanna. Storie di cultura”, la rassegna dedicata a storia, cultura e arti performative organizzata da Progetto Suono.

Giovane messinese apprezzato e riconosciuto nel resto d’Italia e all’estero, Mario Bruno ha fatto della sua passione un mestiere e curato nel tempo le scenografie di spettacoli teatrali, eventi e sfilate in tutto il mondo. La Chiesa di Santa Maria Alemanna è pronta ad accoglierlo domenica 19 settembre con un doppio appuntamento alle 20.00 e alle 22.00, per un viaggio alla scoperta del videomapping, particolare forma di realtà aumentata che consiste nell’arricchire con un sistema di videoproiezione e un computer la percezione sensoriale umana.

«Questa tecnologia multimediale – spiegano gli organizzatori dell’evento – permette di dipingere con la luce superfici ed oggetti più o meno complessi, arricchisce di contenuti un edificio, una parete o una stanza, creando effetti molto coinvolgenti e immersivi. E’ un viaggio sensoriale, ma è anche vera e propria performance artistica».

Gli spettacoli si svolgeranno all’interno degli spazi di Santa Maria Alemanna, nel rispetto delle norme anti-covid con ingressi contingentati. È necessario prenotare al numero 346-5014508.

