“Vento piano”: venerdì 28 aprile arriva il secondo Ep del cantautore siciliano Delvento

Via al conto alla rovescia: domani, venerdì 28 aprile, arriva in versione fisica e digitale su tutte e piattaforme “Vento piano”, il secondo Ep di Delvento, cantautore e produttore messinese. All’interno dell’album, tutti i singoli del cantante usciti da giugno 2022, più un brano inedito intitolato “L’isola verde|blu”, dedicato alla sua Sicilia.

Prodotto da Artshow di Arturo Morano e Testa Riccia Dischi e distribuito da Ada Music italy, il nuovo Ep di Delvento richiama nel titolo – appunto “Vento piano” – la brezza estiva che, soffiando sul mare, dona una sensazione di calma e benessere. L’uscita dell’Ep darà il via anche al “Vento piano tour”, curato da Ferramenta Dischi e Altini Cose. Ancora non si sanno le date esatte, ma seguiranno aggiornamenti.

Al secolo Jacopo Genovese, Delvento è un cantautore e produttore messinese. La sua biografia ci dice che ha iniziato a suonare la chitarra da giovanissimo e che, dal 2007 al 2009 prende parte a diversi reading di poesia. Le parole, la scrittura, sono infatti per lui un importante strumento espressivo. Il suo primo album, autoprodotto, è del 2011, si intitola “Storie di vita, morte e diciott’anni”. Poi arriva l’Ep “Gelso nero”, nel 2018, e riceve il Premio miglior testo con il brano “LsdS (La sorella di Sergio)” al contest “Game of Chords” organizzato dal Saint Louis College of Music di Roma ed entra nella classifica generale “Premio Musica Contro le Mafie”. Negli anni ha partecipato all’Indiegeno Fest, ha vinto il concorso “Road to the Mainstage by Firestone Spa”, che gli ha permesso di rientrare tra i 10 talenti italiani di Firestone e ottenere così un passaggio su Radio Italia con il suo brano “Miserere”. Facciamo un salto in avanti nel tempo: nel 2021 è finalista all’Area Sanremo con il brano inedito “Dov’è Cristina” prodotto insieme a Tony Canto. Recentemente ha partecipato alla finale del contest Area Sanremo 2023 con il brano “Cresta dell’onda”.

Qui i link all’album “Vento Piano” in uscita domani, venerdì 28 aprile 2023.

