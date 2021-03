Ultimo episodio per il Commissario Montalbano: nel cast due messinesi

Preparate i fazzoletti perché stasera su Raiuno, alle 21.25, andrà in onda “Il metodo Catalanotti”, ultimo episodio de “Il Commissario Montalbano”. Si chiude così una vera e propria saga, cominciata nel 1999 grazie alla penna siciliana di Andrea Camilleri, scomparso a luglio del 2019.

Nel cast anche i messinesi Monica Dugo e Giampiero Cicciò, rispettivamente nel ruolo di Anita Pastore e Rosario De Salvo. Cicciò lascia andare le emozioni sui social scrivendo: «Nel nuovo episodio de “Il Commissario Montalbano” ci sono anch’io. Emozionato sono».

Il Commissario Montalbano

Quindici stagioni e ancora più crimini da risolvere per Salvo Montalbano, commissario di polizia nell’immaginaria Vigata, che nella realtà corrisponde a Porto Empedocle, città natale di Andrea Camilleri. Montalbano è uno dei pochissimi prodotti italiani (insieme anche all’Amica Geniale) ad essere stato trasmesso in più di 20 paesi al mondo. Nel 2016 è risultato tra i dieci programmi più visti nel Regno Unito.

Ogni episodio è stato diretto da Alberto Sironi, scomparso ad agosto 2019. «Voglio mandare – continua l’attore messinese Cicciò – un pensiero pieno d’affetto a due persone che non ci sono più: ad Andrea Camilleri, con lui nel 2003 ho fatto uno spettacolo tratto da un suo testo su “La Lupa” di Verga (in scena con noi c’era pure lui). Ricordo la sua generosità, la saggezza, il profondo rispetto per gli attori; e al regista Alberto Sironi che mi ha scelto per questo ruolo. Quando l’ho incontrato per il provino, non sapevo che stesse male già da tempo.

È stato un incontro che non dimentico. Quando sono arrivato sul set, l’ho cercato per salutarlo e ringraziarlo ma non c’era perché non poteva più lavorare. Era il secondo provino in 20 anni che facevo con lui per questa serie che inseguo da quando è nata. Sono profondamente grato al Maestro Sironi e a Luca Zingaretti che ha diretto “Il metodo Catalanotti” prendendo le redini della regia in modo perfetto».

I messinesi di Salvo Montalbano

Numerosi gli attori siciliani che nel corso degli anni si sono succeduti negli episodi de “Il Commissario Montalbano”. Tra tutti non possiamo non citare il mitico Catarella, interpretato dal ragusano Angelo Russo. Per quanto riguarda i messinesi, invece, oltre a Monica Dugo e Giampiero Cicciò, durante le 15 stagioni hanno partecipato tra gli altri: Stella Egitto, Maurizio Marchetti, Giovanni Boncoddo, Federica De Cola, Katia Greco e Giovanni Giuffrè.

