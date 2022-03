Tutti gli eventi a Messina per il weekend: iniziano gli omaggi a Pier Paolo Pasolini

Tra meno di un mese inizia ufficialmente la primavera, ma non è questo il momento di perderci in sogni utopici che sanno di maniche corte, sneakers e tanto sole, perché arriva un altro spassoso weekend a Messina, che vuol dire ovviamente: eventi da non perdere. Qui trovate la vostra guida al tempo libero, tra: cinema, concerti, presentazione di libri e due nuove mostre.

Tra gli appuntamenti da segnalare, ma che non finisce tra gli imperdibili: “Il malato immaginario“, dal testo di Molière al Teatro Vittorio Emanuele, con Emilio Solfrizzi (che arriva per la prima volta sul palco di Messina). «La comicità di cui è intriso il capolavoro di Molière – dice il regista Guglielmo Ferro, che ha curato anche l’adattamento – viene così esaltata dall’esplosione di vita che si fa tutt’intorno ad Argante e la sua continua fuga attraverso rimedi e cure di medici improbabili crea situazioni esilaranti». Lo spettacolo è in programma sabato 5 e domenica 6 marzo.

Gli imperdibili

Per questa puntata vi segnaliamo non due ma tre eventi imperdibili a Messina. Da questo fine settimana, in città parte la rassegna dedicata al centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini. A inaugurare la serie di appuntamenti è il Cineforum Don Orione che sabato 5 marzo, alle 18:30 al Cinema Lux, proietta la versione restaurata, dalla Cineteca di Bologna, di “Accattone“. Ma non è finita qui, perché insieme alla proiezione verrà allestita una mostra con manifesti e locandine, ovviamente dedicate a Pasolini, dalla collezione privata di Giuseppe Barbaro; e l’attrice Cristiana Minasi dedicherà alla platea una lettura di testi pasoliniani. Un motivo in più per andarci? Perché Pasolini ad un certo punto arriverà nelle nostre vite ed è meglio iniziare a prepararsi.

Il secondo appuntamento imperdibile è l’inaugurazione, venerdì 4 marzo alle 18, alla libreria Mondadori, della mostra di Franco Currò “…di Terra”. «La terra è il cuore dal quale germogliano le immagini della mente, terra è casa, colore, muri, porte e finestre, terra solcata dalle ruote sottili, bagnata, polverosa, respiro. La materia lavica, traccia i contorni, da forma ai colori, abbraccia i bordi della tela creando un effetto tridimensionale». Un motivo in più per andarci? Perché Franco Currò è super originale.

L’ultimo appuntamento da segnalare è in programma sabato 5 marzo, dalle 18, alla Chiesa di Santa Maria Alemanna. Questo weekend, infatti, verrà presentata l’Associazione dedicata a Nino Cucinotta, scomparso prematuramente a dicembre 2021. «L’obiettivo – dicono i soci fondatori – è di contribuire a fare qualcosa di bello per Messina, nel nome della cultura, della socialità e nel ricordo di Nino». Tra le prime iniziative, l’istituzione di un premio musicale dedicato a solisti e band. Un motivo in più per andarci? Perché l’unione fa la forza!

Tutti gli eventi a Messina

La cosa divertente è che tutto può succedere in tutti i luoghi: la presentazione di una fiaba in una galleria d’arte, una mostra in una libreria e un concerto in un mercato. Tutti gli eventi a Messina e dintorni per il tuo weekend:

Musica

venerdì 4 marzo, dalle 22:00, al Retronouveau: “Mind the Gap”. Dj set a cura di Giovanni Santoro e Re-Birth . Ingresso gratuito fino alle 23:59

e . Ingresso gratuito fino alle 23:59 sabato 5 marzo, alle 18:00, al Palacultura per l’Accademia Filarmonica: “The Shirvani Sisters”, con Leila Shirvani al violoncello e Sara Shirvani al pianoforte

al violoncello e al pianoforte sabato 5 marzo, dalle 19:30, al Retronouveau: “Total Eclipse”. Dj set a cura di Davide Patania . Ingresso gratuito fino alle 23:59

. Ingresso gratuito fino alle 23:59 domenica 6 marzo, alle 18:00, al Palacultura per la Filarmonica Laudamo: Marco Fumo in “Il mio Morricone”. Musiche di Ennio Morricone

Cinema e Teatro

venerdì 4 marzo, alle 21:30, alla Multisala Iris: “ Belfast “, per la regia di Kenneth Branagh in lingua originale sottotitolata in italiano (in foto)

“, per la regia di Kenneth Branagh in lingua originale sottotitolata in italiano (in foto) sabato 5 marzo, alle 18:30 al Cinema Lux, il Cineforum Don Orione presenta: “Accattone” di Pier Paolo Pasolini, versione restaurata dalla Cineteca di Bologna, per i 100 anni dalla nascita di Pasolini

sabato 5 alle 21:00 e domenica 6 marzo alle 17:30, al Teatro Vittorio Emanuele: “Il malato immaginario” con Emilio Sofrizzi , per la regia di Guglielmo Ferro

, per la regia di fino al 9 marzo, alla Multisala Iris e al The Screen Cinemas: il documentario “Luigi Proietti detto Gigi“, per la regia di Edoardo Leo

Mostre

venerdì 4 marzo, alle 18:00, alla Mondadori: inaugurazione “…di Terra”, personale di Franco Currò

sabato 5 marzo, dalle 17:00, alla galleria Spazioquattro: inaugurazione di “Viaggio nell’immmaginario”, personale di pittura di Giuseppe Geraci

prosegue fino all’8 marzo, al Teatro Vittorio Emanuele, per la rassegna “L’Opera al Centro”: la personale di pittura di Ignazio Pandolfo “Impatto Visivo”

Libri

sabato 5 marzo, alle 18:00, alla Foro G gallery: presentazione de “Il Pesciolino Azzurro e la grande nave del giovedì”, fiaba musicale di Ata Virzì

sabato 5 marzo, alle 18:00, alla Feltrinelli: presentazione di “Lo capisce anche un bambino” di Mattia Zecca . Dialogano con l’autore Marietta Salvo e Maria Catena Silvestri .

. Dialogano con l’autore e . sabato 5 marzo, alle 18:00, all’ex Convento San Francesco di Patti: presentazione di “La fuga di Anna” di Mattia Corrente. Dialoga con l’autore Mario Falcone.

Relax e Convivio

sabato 5 marzo, dalle 20:30 al Mercato Muricello: “Degustazione in musica”, con musica dal vivo di Emanuele Fazio

domenica 6 marzo, dalle 09:30 con appuntamento ad Alcara Li Fusi: “Alla scoperta della Grotta del Lauro“, escursione a cura dell’Associazione PFM

Spoiler

Per iniziare bene la settimana: lunedì 7 marzo, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione, proiezione di “La scelta di Anne” per la regia di Audrey Diwan.

