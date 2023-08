Tre libri da leggere nell’estate 2023: i consigli dei librai di Messina (parte 2) – VIDEO

In cerca di libri da leggere per l’estate 2023? Arriva il secondo appuntamento della stagione con i consigli dei librai di Messina. Abbiamo chiesto a tre librerie della città dello Stretto di darci tre suggerimenti ciascuna per accompagnarci nelle letture che faremo sotto l’ombrellone (o al fresco, in una baita in montagna). Scopriamo i tre suggerimenti della settimana.

Torna per l’estate 2023 la rubrica “I consigli dei librai di Messina”, con tre brevi video di in cui tre librai della città ci consigliano i libri da portare con noi in vacanza. Dopo aver ascoltato i suggerimenti di Giuseppe De Domenico de “La Gilda dei Narratori”, è arrivato il momento di quelli di Venera Leto della “Libreria Colapesce, libri, gusti e idee” di via Mario Giurba, n.8.

Quali libri ci ha consigliato da leggere per l’estate 2023? La scelta è ricaduta su: «Un saggio che ci permette di andare oltre la concezione del corpo secondo lo schema capitalista; un romanzo che ci permette di vivere la poesia nella nostra quotidianità; un albo illustrato che ci ricorda quanto è importante prendersi cura dei propri giardini».

Tre libri da leggere nell’estate 2023: i consigli della Libreria Colapesce di Messina

Avete ascoltato i tre libri da leggere nell’estate 2023 scelti dalla libraia Venera Leto della Libreria Colapesce. Restate ancora connessi, però, perché non abbiamo finito. Il prossimo weekend, sabato 12 agosto, arriva il terzo e ultimo appuntamento della stagione con “I consigli dei librai di Messina”, e questa volta vi portiamo praticamente in riva al mare.

