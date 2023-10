“Travel boxes”: nuova call per artisti alla Foro G Gallery di Messina. Come partecipare

Artisti di Messina (e non) al rapporto, la galleria d’arte Foro G Gallery di Ganzirri lancia una nuova Open Call incentrata sul tema del viaggio, dello spostarsi, del migrare: il titolo è “Travel boxes”. Vediamo tutte le informazioni utili per partecipare.

Dopo il successo del “Segnalibro d’artista”, che ha visto l’adesione di 42 artisti provenienti da tutta Italia, ma anche da fuori, la Foro G Gallery di Roberta Guarnera propone una nuova Open Call ideata da Mariateresa Zagone. Gli artisti intenzionati a partecipare dovranno trasformare una scatola in un’opera d’arte seguendo le linee indicate nel bando (disponibile a questo link).

«Il progetto di questa Open Call ideata da Mariateresa Zagone in collaborazione con la FORO G Gallery – si legge nel bando – prevede di dipingere su scatole che hanno già una loro storia, una loro particolare memoria. Storia che proviene da un altrove che non ci è dato sapere e contiene messaggi che non ci è dato leggere, ma che dovranno essere legati all’immagine che osserveremo dipinta sul verso. Si potrà stendere la tela su scatole di cartone per imprigionarvi messaggi segreti oppure dipingere direttamente sul coperchio o ancora incollarvi sopra carta di ogni tipo per poi, attraverso la pittura, raccontare paesaggi interiori o reali, in bilico tra figurazione e astratto, dove ogni elemento raffigurato si farà sentimento, inquietudine e narrazione. La Box diventerà quindi luogo, spazio circoscritto creato per immaginare e costruire visioni da far vivere separatamente dal mondo circostante».

Le opere raccolte saranno esposte nel corso di una mostra fissata dal 12 al 20 aprile 2024, dopodiché una commissione sceglierà il vincitore che avrà diritto a una personale nell’autunno/inverso 2024/2025.

“Travel boxes”: come partecipare alla call per artisti della Foro G Gallery di Messina

Per partecipare al bando lanciato dalla Foro G Gallery di Messina occorrerà seguire precise indicazioni:

la parte della scatola che subirà la trasformazione artistica sarò solo il coperchio;

la scatola dovrà avere dimensioni massime di 40 cm e minime 15 cm per lato sulla parte dipinta (andranno bene formati sia rettangolari che quadrati che rotondi-in questo caso il diametro massimo della scatola non dovrà superare cm. 30) e di profondità massima di 40 cm .

Una volta realizzata l’opera occorrerà fotografarla e inviare le immagini ad alta risoluzione entro la scadenza fissata al 29 Febbraio 2024 all’indirizzo e-mail info@foroggallery con oggetto TRAVEL BOXES OPEN CALL SUBMISSION ed inserendo nel titolo il proprio nome e cognome, una breve biografia ed una piccola descrizione dell’opera.

Gli artisti selezionati dovranno versare la quota di 25,00 euro per l’iscrizione, la spedizione è a carico dell’artista, la Galleria non applicherà alcuna percentuale sul prezzo di vendita che perverrà interamente all’artista. La mostra sarà dal 12 al 20 Aprile 2024. La commissione, a suo insindacabile giudizio, selezionerà le opere da esporre. Gli artisti selezionati provvederanno a loro spese alla spedizione dell’opera (anche per la restituzione) L’artista che si aggiudicherà il concorso vincerà una mostra personale presso la FORO G Gallery che si terrà nel corso dell’autunno/inverno (2024/2025).

Maggiori informazioni a questo link.

