“Tra mito e realtà”: Antonio Gambadoro in mostra a Messina per aiutare gli amici a 4 panze

L’Associazione Fronte Animalelibero presso la Galleria Vivart di Via Cavalieri della Stella, 27, presenterà il 5 dicembre ( e sino al 5 gennaio 20259, la Mostra Personale del pittore messinese Antonio Gambadoro, dal titolo “Tra mito e realtà”. Il maestro Gambadoro possiede connotati pittorici che confermano, a prima vista, la riconoscibilità dell’artista.

Tra le opere in mostra, troviamo “L’arresto di Pinocchio”, olio su tela, cm 40×50; “ Tramonto sullo Stretto, olio su tavola, cm 40×60; “ “Metamorfosi della società”, olio su tela cm 30×40; e l’opera “ Solitudine”, olio su tela, cm 40×40 che mostra il segno dell’opera, specchio del suo travagliato tempo storico.

Chi è Antonio Gambadoro?

Nasce nel 1965 e vive ed opera a Messina. Espone dai primi anni Ottanta in mostre Personali e collettive. Ha al suo attivo numerose mostre e e partecipazioni alle più importanti Fiere d’Arte contemporanee italiane. Oggi gode delle quotazioni della nota Artprice, oltre a potere vantare passaggi in numerose Case d’Asta che hanno fatto aumentare le quotazioni delle sue opere, nel tempo.

La Mostra Personale di Antonino Galbadoro, è visitabile dal 5 dicembre al 5 gennaio 2025, dal Lunedì al Venerdì, dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00.

Vi sarà anche Letterio Ivardo a ricevere i visitatori della mostra e i potenziali acquirenti delle opere. Il ricavato della vendita delle opere d’arte della Mostra Personale di Gambadoro sarà utilizzato per la cura di 22 gatti e di 2 cani.

Per maggiori informazioni e per visionare le opere in permanenza, si potrà visitare il sito: https://associazione-fronte-animalelibero-arte-solidale.webnode.it/.

(4)