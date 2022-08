Tornano le mostre di Casa Peloro ART: si parte con la “barca in frantumi” di Nunzio Scimone

Frammenti di una vecchia barca di legno dipinti con i paesaggi, i simboli e i miti della città di Messina: si apre con la mostra di Nunzio Scimone la rassegna Casa Peloro ART per l’estate 2022. Ieri, l’inaugurazione, al social cafè di Torre Faro che tra agosto e settembre ospiterà artisti, presentazioni di libri, musica e dj set.

Torna per la sua quinta stagione la rassegna di Casa Peloro che negli ultimi anni ha ospitato decine di artisti, messinesi e non, spaziando tra diverse forme d’arte. Come dicevamo, l’edizione 2022 si è aperta ieri, mercoledì 3 agosto, con l’inaugurazione della mostra di Nunzio Scimone, che durerà fino al 18 agosto, prima di lasciare spazio all’artista successivo.

Di Nunzio Scimone e della sua arte vi avevamo parlato già un po’ di tempo fa, quando a Ganzirri erano spuntati misteriosi murales su un edificio abbandonato, che raccontavano la storia del borgo. Classe 1961, l’artista messinese – nato nel borgo di pescatori di Pace – ha sempre amato il disegno e, sin da bambino ha seguito le orme della nonna paterna che gestiva una scuola di pittura. Ha un diploma nautico, a volte è imbarcato, ma si diletta tra tele in olio, acrilico, acquerelli e dipinti su sabbia e legno. Proprio il legno è l’elemento principale della mostra visitabile al social cafè di Capo Peloro. Nunzio Scimone ha infatti trasformato una barca in frantumi, di 70/80 anni fa, in tante opere d’arte raffiguranti soggetti diversi, da Colapesce al villaggio di Torre Faro. Una mostra, insomma, fortemente legata al mare, sia per i materiali che per i contenuti. I pezzi sono in vendita.

Di seguito, vi lasciamo la diretta con cui Casa Peloro ha voluto presentare Nunzio Scimone e la sua mostra:

L’estate di Casa Peloro non sarà però dedicata solo alle mostre, ma anche alla musica (con Musica di Casa), ai libri (Casa Peloro Book), con eventi e dj set da non perdere. Tra i prossimi appuntamenti, segnaliamo la presentazione del libro “La feluca e la fiocina” di Irene Caltabiano, il 12 agosto, alle 19.00. Qui tutte le informazioni utili.

Maggiori dettagli sugli appuntamenti dell’estate a Casa Peloro sulla pagina Facebook ufficiale.

