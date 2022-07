Tinturia e Achille Lauro a Messina: i prossimi concerti di #LiveMe a piazza Duomo

Prosegue la rassegna di concerti “LiveMe” a Messina, in una Piazza Duomo che si prepara ad accogliere stasera, giovedì 14 luglio, la band siciliana “Tinturia”, e domani, venerdì 15 giugno, Achille Lauro. Entrambi i concerti saranno gratuiti e inizieranno alle 21.00.

La band siciliana di Lello Analfino proporrà al pubblico di Messina i suoi maggiori successi tra pop, rock, folk, funk e rap, i vari generi della loro musica. Il nome del gruppo, “Tinturia”, in siciliano significa “monelleria” o anche “pigrizia”. Fondato nel 1996 a Raffadali, in provincia di Agrigento, il primo album, “Abusivi (di necessità)”, risale al 1999.

I Tinturia definiscono il loro genere musicale come “sbrong”, cioè una fusione eterogenea di pop, rock, folk, ska, funk, rap e reggae.

A seguire con il cartellone dei concerti a Messina, sarà il turno di Achille Lauro, attualmente in tournée estiva (“Achille Lauro Superstar – Electric Orchestra). Venerdì sera l’artista porterà sul palco cinquanta elementi coi cinque componenti della sua band punk rock.

«Con il mio team sto rendendo concreto un progetto che ho immaginato e visualizzato in ogni dettaglio mesi e mesi fa – ha detto Lauro – ora non vedo l’ora che prenda vita. Mi sembra sia passata una vita dall’ultima volta in cui ho performato live per un mio tour. L’emozione è totalmente diversa rispetto ad altri contesti. Il pubblico si riunisce per sentire un determinato tipo di musica. Ti trovi davanti a persone che apprezzano il tuo modo di scrivere, di cantare, di performare. Si percepisce un’energia e una complicità totalmente diverse. Non vedo l’ora di riviverlo».

Tra i brani eseguiti, Domenica, Stripper (in gara all’Eurovision Song Contest 2022) e alcune canzoni tratte da “Lauro – Achille Idol Superstar”, la nuova edizione dell’album “LAURO”.

