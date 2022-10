Thollem McDonas in concerto a Messina: l’appuntamento della Filarmonica Laudamo

Continuano gli appuntamenti della Filarmonica Laudamo di Messina che giovedì 27 ottobre, alle 19, inaugura il primo concerto di “AccordiAcorde”, rassegna dedicata ai nuovi linguaggi musicali, nata dieci anni fa da un’idea di Enrico Vita e Luciano Troja. A salire sul palco del Palacultura sarà il compositore, pianista, attivista, insegnante californiano Thollem McDonas.

«McDonas – si legge nella nota – è un puro esempio di musicista estremamente eclettico e trasversale alle classificazioni di genere; le sue composizioni musicali e le sue esibizioni passano dalla classica al free jazz, dalla libera improvvisazione all’elettronica, al punk cancellando i confini tra le musiche».

Il concerto è realizzato in collaborazione con “Il Cantiere dell’Incanto” e “Curva Minore“, associazione per la musica contemporanea fondata nel 1997 dal contrabbassista palermitano Lelio Giannetto, scomparso nel 2020, il quale ha registrato e pubblicato con McDonas per Astral Spirits. La SIO Orchestra di Palermo, fondata dallo stesso Giannetto, continua ancora oggi un grande progetto di collaborazione con McDonas.

(In copertina Thollem McDonas e Nels Cline registrano con Pauline Oliveros all’ArtFarm Studio di Accord, New York. Foto di Angela C. Villa)

Thollem McDonas in concerto a Messina

Thollem McDonas attraverso la musica veicola messaggi politici; Tsigoti, per esempio, è uno dei progetti musicali e politici di McDonas che qui suona con una formazione italiana composta da: Andrea Caprara (batteria), Matteo Bennici/Piero Spitilli (basso) e Jacopo Andreini (chitarra). Dal 2008 ad oggi, il gruppo ha pubblicato quattro dischi, e adesso sta lavorando al prossimo album.

Tornando alla performance di Messina, Thollem McDonas proporrà un concerto piano solo; Daniel Spicer giornalista di The Wire di lui scrive: «Thollem mostra una capacità camaleontica di adattarsi a qualsiasi contesto musicale si presenti, c’è più di un modo per accedere all’infinito». Dopo Messina, McDonas sarà in concerto a Palermo per il Prima Onda Festival proprio con la SIO – Sicilian Improvisers Orchestra di Lelio Giannetto.

I prossimi concerti della Filarmonica

Il prossimo concerto della Filarmonica Laudamo è in programma per domenica 30 ottobre, alle 18, al Palacultura con il Trio Boccherini: Suyeon Kang violino, Vicki Powell viola, Paolo Bonomini violoncello. Musiche di Beethoven.

A questo link tutto il programma.

(2)