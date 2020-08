Teatro al tramonto, al via la 4a edizione di Promontorio Nord: tutto il programma

Da giovedì 13 agosto arriva la 4 edizione di Promontorio Nord, la rassegna ecologica di teatro al tramonto, (senza luci o impianti di amplificazione) curata da Roberto Bonaventura (in foto).

Anche per questo quarto anno, la location scelta è la Tenuta Rasocolmo, zona di oltre 10 ettari a Piano Torre, riqualificata dal 2004 da Francesco Giostra Reitano.

Ad inaugurare la nuova stagione, sarà “Casca il vento” di e con Simone Corso, Adriana Mangano e Francesco Natoli. In programma anche Maurizio Marchetti con Strane Storie. Tutto il programma.

A nord del Promontorio – il teatro al tramonto

Sono 4 gli appuntamenti in programma per la 4a edizione di Promontorio Nord, la rassegna teatrale curata da Roberto Bonaventura, reduce dal Cortile Teatro Festival. Squadra che vince, non si cambia e anche quest’anno sarà la Tenuta Rasocolmo a ospitare artisti e performance.

«Sul palco nel boschetto a picco sul mare – dice il direttore artistico Bonaventura – si alterneranno artisti che proporranno i loro spettacoli al tramonto senza l’ausilio di luci o impianti di amplificazione.»

Casca il vento

Sul palco artisti messinesi, giovani talenti e grandi conferme. Si comincia giovedì 13, alle 18.30, con Simone Corso e il suo “Casca il vento”, progetto di ricerca teatrale sviluppato a Novara di Sicilia. «Scegliendo Novara di Sicilia – dice Simone Corso – come sede della nostra ricerca, abbiamo indirizzato la nostra attenzione sull’ambivalenza che i cittadini di questi piccoli centri vivono ogni giorno.

Casca il vento è il risultato di questa ricerca. 17 intervistati, uomini, donne, bambini, anziani, emigrati ed immigrati ci hanno fatto dono della propria esperienza e delle proprie aspettative per scrivere insieme un racconto teso tra il passato e il presente per capire, attraverso il viaggio nella Storia di una città siciliana, come cambia il mondo e come cambia l’Uomo.»

Prevista anche la presentazione del libro – a cura di Dario Tomasello – nato dal progetto e la mostra fotografica di Giuseppe Contarini.

Prossimi appuntamenti – Promotorio Nord

22 agosto: Volta la carta – I tarocchi di Faber di Anna Mazzeo e Davide Colnaghi, con Davide Colnaghi. Produzione Le Perle di Vetro

26 agosto: Strane Storie di e con Maurizio Marchetti, Sabrina Marchetti e Dino Lopardo. Con la partecipazione straordinaria di Faisal Taher

28 agosto: Born in Spadafora di Giovanni Gionni Boncoddo, con Daniela Conti ed Enzo Cambria

Info utili:

Prenotazione obbligatoria contattando il +39 393 3343760 o info@cantinagiostrareitano.com

