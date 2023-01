Taormina e Cefalù ai Golden Globes con The White Lotus, la serie tv HBO girata in Sicilia

La seconda stagione della serie tv antologica “The White Lotus”, girata in Sicilia, prevalentemente tra Taormina e Cefalù, è stata un successo, tanto da conquistarsi ben due Golden Globes, come “miglior miniserie” e per la “miglior attrice non protagonista” a Jennifer Coolidge. Grazie al lavoro dello showrunner Mike White, della crew e del cast, la Perla dello Ionio ha mostrato (e mostrerà) le sue bellezze, paesaggistiche e architettoniche, sugli schermi di tutto il mondo.

Ve ne avevamo già parlato. Lo scorso novembre ha debuttato negli Stati Uniti e in Italia (su Sky Atlantic) la seconda stagione della serie tv “The White Lotus”, incentrata sulla vita di turisti e dipendenti di un hotel di lusso di Taormina. Un prodotto dal taglio satirico e feroce, che non ha lasciato indifferente neanche la giuria dei Golden Globes, tanto da eleggerla a miglior miniserie del 2022. Nel cast, attori italiani e statunitensi, mentre lo scenario è tutto siciliano.

La seconda stagione di “The White Lotus” è infatti girata tra Taormina, la provincia di Messina, Palermo, Noto, Cefalù e l’aeroporto di Catania. In scena l’Isola Bella, il Four Seasons San Domenico Palace di Taormina, i paesaggi della provincia messinese, la spiaggia, il lungomare e il Duomo di Cefalù, Villa Elena, vicino Noto, e tantissime altre località siciliane. Insomma, una vetrina non indifferente. La prima stagione era stata girata, invece, alle Hawaii.

Di seguito, il trailer della serie.

