The White Lotus 2, arriva in TV la serie girata a Taormina: le prime immagini (e il trailer)

È stata girata tra Taormina, Noto, l’aeroporto di Catania e Cefalù la seconda stagione della serie targata HBO, The White Lotus, che approderà in tv in Italia oggi, lunedì 7 novembre. Il trailer e le prime immagini mostrano le bellezze della Sicilia. Vediamo di cosa si tratta, la trama e qualche foto.

Ve ne avevamo parlato qualche mese fa, quando la produzione era alla ricerca di comparse in giro per la Sicilia. Adesso l’attesa è finita, la seconda stagione di The White Lotus, dissacrante serie tv della HBO, approda su Sky Atlantic questa sera in prima visione. Resterà poi disponibile sull’on demand della piattaforma.

Di cosa parla The White Lotus? La prima stagione era incentrata sulla vita di turisti e dipendenti all’interno di un resort di lusso alle Hawaii, tra crisi coniugali, famiglie complicate, scontri di classe e una morte misteriosa. Il taglio, feroce e satirico, mette a nudo le contraddizioni e le ipocrisie della upper class americana, svestendola della sua patina di perfezione. La seconda stagione riprende le tematiche della prima ed è ambientata a Taormina, le riprese sono state fatte all’interno del Four Seasons San Domenico Palace. Tra gli ospiti dell’albergo di lusso un produttore americano con il figlio e il nipote e diverse coppie in crisi. Nel cast anche diversi italiani, tra cui Sabrina Impacciatore, Beatrice Grannò e Simona Tabasco.

A commentare, su Facebook, l’Amministrazione comunale di Taormina, guidata dal sindaco Mario Bolognari: «La serie è stata girata a Taormina e ha visto impegnate le maestranze della produzione italiana da febbraio a maggio, apportando un grande contributo al decollo della felice stagione turistica 2022. Ma la speranza è che la sua visione possa produrre quell’effetto moltiplicatore di promozione della località. Per questo motivo la nostra Amministrazione ha collaborato attivamente- cosa riconosciuta dal produttore e dall’autore – perché venisse agevolato ogni aspetto organizzativo delle riprese e della individuazione dei set. Una impresa che si spera darà i frutti già nel 2023».

«Un ringraziamento – conclude – va alla produzione americana e alla produzione italiana, a Mike White, che ha scritto e diretto le sei puntate, facendo vedere Taormina in modo splendido e originale. Contiamo molto sul mercato americano nei prossimi anni e con The White Lotus abbiamo avviato un percorso virtuoso».

Di seguito, il trailer della seconda stagione di The White Lotus:

