The White Lotus 2, in Sicilia il casting per la serie TV HBO: si cercano comparse

Come molti sapranno, la seconda stagione della serie tv HBO “The White Lotus” si gira in Sicilia, tra Taormina e Cefalù, e nei prossimi giorni si terranno i casting per la ricerca di comparse. Vediamo di cosa si tratta, quali sono i requisiti per partecipare alla selezione e quando.

“The White Lotus” è una serie tv americana creata da Mike White, prodotta dalla HBO e andata in onda in Italia su Sky nell’estate del 2021. La prima stagione era incentrata sulla vita di turisti e dipendenti all’interno di un resort di lusso alle Hawaii, tra crisi coniugali, famiglie complicate, scontri di classe e una morte misteriosa. È una serie satirica, che mette a nudo le contraddizioni della società, spoglia della sua apparente perfezione la vita della upper class americana.

La seconda stagione sarà girata in Sicilia, le riprese si svolgono tra Taormina e Cefalù e tra martedì 26 e mercoledì 27 aprile si svolgeranno proprio nella cittadina della provincia di Palermo i casting per la selezione di comparse.

Casting per “The White Lotus” in Sicilia: requisiti

In particolare, la casa di produzione Lucky Red Srl cerca persone tra i 18 e i 65 anni, che abbiano i seguenti requisiti:

uomini e donne di bella presenza;

uomini e donne con fisico atletico/sportivo (portarsi costume da bagno, al casting sarà chiesto alle persone atletiche di fare una foto in costume da bagno);

uomini e donne con tratti somatici stranieri (americani, nord europei, asiatici, latino americani);

modelle/i per costumi da bagno;

bagnini/e e piloti di imbarcazioni;

lavoratori e lavoratrici nell’ambito della ristorazione e del settore alberghiero (Camerieri, Barman, Hostess/Steward, Conducenti Vetture).

Il casting si svolgerà presso “Hotel Riva del Sole”, in Viale Lungomare Giuseppe Giardina 25 a Cefalù dalle ore 9:00 alle ore 13:00, e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 dei giorni 26 e 27 aprile 2022. Per accedere è necessario prenotarsi chiamando il numero +39 379 1893 540.

Sarà necessario:

avere il green pass rafforzato (con seconda dose conseguita non oltre i quattro mesi precedenti, o terza dose conseguita). Il green pass sarà controllato all’ingresso del casting, non sono accettati green pass temporanei;

(con seconda dose conseguita non oltre i quattro mesi precedenti, o terza dose conseguita). Il green pass sarà controllato all’ingresso del casting, non sono accettati green pass temporanei; essere muniti di mascherina FFP2 e fotocopia dei documenti fronte e retro leggibili (documento d’identità valido e tessera sanitaria);

e fronte e retro leggibili (documento d’identità valido e tessera sanitaria); se cittadini extra comunitari bisogna essere in possesso di un permesso di soggiorno valido per la durata delle riprese;

valido per la durata delle riprese; non saranno ammesse persone che lavorano nell’arma, dipendenti statali o comunali e pensionati con quota 100.

Le riprese di The White Lotus 2 si svolgeranno a Cefalù tra il 23 Maggio e il 1° Giugno 2022.

Maggiori informazioni sulla pagina dell’Agenzia Servizi Cinematografici TF Corporation.

