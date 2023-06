Taobuk, sul palco con David Garrett c’è l’Orchestra del Vittorio Emanuele

Saranno 39 i musicisti dell‘Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, diretta dalla Maestra Giovanna Fratta, che accompagneranno il violinista e compositore tedesco David Garrett sul palco del Taobuk SeeSicily di Taormina.

«Il Teatro di Messina – affermano il presidente Miloro e il sovrintendente Scoglio – è ben lieto di essere tra i partner di un’iniziativa di carattere internazionale e per questo rivolgono un ringraziamento ad Antonella Ferrara, promotrice e anima del Taobuk, unitamente all’assessore regionale al turismo Elvira Amata, per il coinvolgimento diretto anche in questa occasione dei due principali Enti teatrali regionali: il Teatro Massimo Bellini di Catania e il Teatro Vittorio Emanuele di Messina. È un percorso virtuoso che abbiamo avviato negli ultimi anni e che dimostra, con i fatti, la precisa volontà di valorizzare ed esaltare le risorse artistiche del territorio siciliano».

Garrett aprirà in anteprima al Teatro Antico di Taormina il suo David Garrett Trio ICONIC Tour, che lo vedrà nuovamente protagonista di una serie di concerti dal 18 al 25 luglio in alcune fra le rassegne italiane più prestigiose, sempre accompagnato da Franck van der Heijden alla chitarra e Rogier van Wegberg al basso.

L’appuntamento è per domenica 18 giugno. I biglietti per l’anteprima a Taormina sono in vendita sul circuito Ticketone.

