“Stasera facciamo Arte”: al Salotto Fellini di Messina la sfida all’ultimo colore

Solo posti in piedi per “Stasera facciamo Arte”, l’evento che si è tenuto lo scorso 4 maggio al Salotto Fellini di Messina. L’iniziativa è stata organizzata nell’ambito della seconda mostra personale dell’artista Francesco Bavastrelli, intitolata “Emozioni a Colori” e allestita sempre nel ritrovo di piazza Duomo.

“Stasera facciamo Arte” rientra nel filone che fissa l’obiettivo di avvicinare la gente comune all’arte. Il leitmotiv per Bavastrelli è inequivocabile: “lʼArte deve essere per tutti“. E così è stato, anche il 4 maggio, come in tutti gli altri suoi spettacoli, con la sfida all’ultimo colore che ha visto da un lato sul “ring” due pittori messinesi legati dalla stessa passione per l’astrattismo e, dall’altro, ad un passo da una vera officina artistica, tutti coloro i quali hanno sentito il richiamo alla socializzazione e alla convivialità all’insegna della cultura.

Nel corso della serata, Francesco Bavastrelli e Dimitri Salonia hanno realizzato con tecniche diverse due dipinti estemporanei, uno dei quali è stato estratto a sorte tra tutti i partecipanti all’evento per essere assegnato ad un fortunato presente in sala. L’altro quadro, invece, è andato all’associazione “Il sogno di Morgan”, che si batte per regalare un esoscheletro al giovane Morgan, in sedia a rotelle, con il desiderio di camminare sin da quando era solo un bambino. La tela è stata presa in consegna dalla presidente, Giusy Oliva. A conclusione della serata tanta musica, tra balli e scatti fotografici.

