L’estate a Taormina è appena cominciata: gli spettacoli al Teatro Antico

Festival del Cinema che va, spettacoli dal vivo che arrivano: dall’8 luglio, infatti, si inaugura la nuova stagione della Fondazione Taormina Arte al Teatro Antico. Dopo le serate conclusive della 69esima edizione del Taormina Film Festival, la sovrintendente Ester Bonafede si rimette a lavoro per gli eventi di musica, prosa e danza.

Si comincia con il “Trittico pucciniano”, allestimento coprodotto da Taormina Arte e Opéra-théâtre de Metz, in collaborazione con la Fondazione Luciano Pavarotti. A dirigere l’orchestra Beatrice Venezi, attuale direttore artistico della Fondazione di Taormina.

«Per realizzare questo meraviglioso sogno – ha detto Beatrice Venezi – abbiamo avuto un immenso capitale umano che è stato un significativo elemento propulsore e che ci ha consentito di lavorare insieme nel massimo afflato e anche divertimento. Con Nicoletta Mantovani abbiamo creato un’atmosfera da bottega per i giovani talenti, perché compito di un direttore artistico deve essere anche quello di ponderare le sue scelte già dalla selezione del cast.

Questo modello di artigianato nel fare teatro – continua la Venezi – rispecchia la nostra volontà di sviluppare e far crescere le maestranze del nostro “made in Italy” di eccellenza: non è un caso che il cast sia totalmente italiano e che tra i nostri principali obiettivi ci sia quello di supportare e far circolare le produzioni nazionali».

Gli eventi estivi al Teatro di Taormina

Il “Trittico Pucciniano”, diretto da Paul-Emile Fourny, con Marcelo Àlvarez, Massimo Cavalletti, Marco Ciaponi, Francesca Tiburzi, Annunziata Vestri e i giovani talenti selezionati dalla Fondazione Pavarotti, sarà in scena sabato 8 luglio, alle 21.00 e in replica il 13 luglio. Ecco i prossimi spettacoli estivi al Teatro Antico di Taormina:

9 luglio: The Zukerman Trio, concerto di musica da camera;

12 luglio: Pinchas Zukerman e l’Orchestra Taormina Arte, concerto sinfonico.

A questo link tutto il programma.

