“Sicilia è Amore”: il libro nato da Instagram che si prende cura dell’ambiente

“Sicilia è Amore” è il libro curato da Marco Parrino, in collaborazione con Alessio Maria Ciacio e Roya Sarkamarian, che racconta le bellezze isolane in più di 200 scatti fotografici che sono stati selezionati dai profili Instagram di utenti siciliani e viaggiatori che hanno trascorso del tempo sull’Isola. Ogni utente è stato citato nel libro e ogni luogo (sono circa 400) possiede un qr code che ne mostra l’esatta posizione geografica.

«Questo libro – dicono i curatori – fa parte di un progetto per la promozione e salvaguardia dei posti più belli della Sicilia. Sicilia è Amore accoglie e raccoglie più di quattrocento luoghi siciliani, alcuni dei quali abbiamo già imparato a conoscere, altri che invece sogniamo. La bellezza di questa terra viene raccontata anche attraverso gli occhi di chi in quei luoghi c’è stato: oltre duecento sono gli scatti selezionati dagli autori tra un’eterogenea utenza di Instagram; foto che fermano il tempo di una Sicilia ricca di storie, leggende, miti e bellezze che meritano di essere contemplate in tutta la loro suggestività. Ogni luogo contiene un qr-code che, se scansionato, riporta l’esatta collocazione geografica del sito».

Tutto l’Amore che c’è in Sicilia è finito in un libro

Suggestivi gli scatti inseriti all’interno di “Sicilia è Amore”, il libro fotografico che racconta attraverso gli occhi degli utenti di Instagram la bellezza della Sicilia. Dalle Saline di Mozia, tra Trapani e Marsala che vengono avvolte da un tramonto meraviglioso fino al Castello Rufo Ruffo di Scaletta, proprio a pochi chilometri da Messina, passando dalla Pescheria di Catania (in foto).

Ma non è finita qui, perché tutto il ricavato di “Sicilia è Amore” verrà devoluto in beneficenza a Plastic Free, per la lotta all’inquinamento causato dalla plastica. «L’obiettivo è stato duplice – ha detto Marco Parrino – Da un lato valorizzare e accrescere l’immagine di una Regione che ha tanto da offrire e dall’altro ispirare le persone a unirsi in un percorso di innovazione e creazione di progetti che possano migliorare il territorio».

Chi è Marco Parrino

Marco è un imprenditore, digital content creator e blogger italiano, nato in Sicilia. Ha conseguito una laurea triennale in Economia Mercati e Istituzioni presso UNIBO a Bologna e una laurea magistrale in Marketing Management presso Bocconi a Milano. Da sempre appassionato del viaggio e della moda, Marco ha visitato differenti stati, partecipando alle più importanti Fashion Week internazionali e a molteplici fiere commerciali ed eventi di setto- re. La sua capacità di immergersi in luoghi e culture differenti lo spingono ad essere sempre alla ricerca di nuove avventure.

