Messina Plastic Free: i volontari al lavoro al Lago di Ganzirri per una città più pulita

Messina, insieme ad altre 60 città italiane, ha raccolto la sfida lanciata da Plastic Free e domenica 27 settembre un gruppo di volontari di è rimboccato le maniche per pulire l’area del lago di Ganzirri. A commentare la mattinata, la referente Lucia Bonsignore: «Un grazie di cuore a tutti i partecipanti per il fantastico lavoro svolto».

L’iniziativa è stata lanciata a livello nazionale dall’associazione Plastic Free con l’obiettivo di raccogliere in contemporanea in tutta Italia 100.000 chilogrammi di rifiuti e rendere il Paese un po’ più pulito. Così, come si può vedere dagli account social della Onlus, da Nord a Sud centinaia di volontari hanno dedicato parte dell’ultima domenica a lavorare per l’ambiente e per il futuro delle proprie città.

Ma cos’è Plastic Free? È un’associazione, senza scopo di lucro, nata nel luglio 2019 per informare e sensibilizzare la popolazione sul pericolo rappresentato dalla plastica per l’ambiente e per le creature – come ad esempio le tartarughe marine, ma non solo – che abitano insieme a noi il nostro pianeta. Diverse le iniziative portate avanti dall’Associazione in quest’ultimo anno, che è possibile sfogliare sul sito ufficiale (insieme alle informazioni su come diventare volontario) e sulle pagine social.

Ma vediamo, nelle foto condivise su Plastic Free Sicilia dalla referente per Messina Lucia Bonsignore, il resoconto fotografico della raccolta di domenica.

(4)