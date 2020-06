Sicilia. Tartaruga salvata alle Isole Eolie torna a nuotare nel suo mare – VIDEO

È una storia a lieto fine quello della tartaruga Freedom, salvata dalla Guardia Costiera di Lipari nel mare delle Isole Eolie, dopo che aveva ingerito un grosso amo. La caretta caretta ha subito un lungo intervento, è stata ricoverata al Turtle Point di Filicudi e pochi giorni fa, dopo quasi un mese di degenza, è stata liberata in mare sana e salva. In un video, il Filicudi Wildlife Conservation immortala questo momento in un video.

Vi avevamo già parlato di Freedom qualche settimana fa, in una puntata della rubrica di Normanno “Quattro belle notizie da Messina e dal mondo”. La tartaruga caretta caretta era stata recuperata dal mare delle Isole Eolie, a Vulcano, dalla Guardia Costiera di Lipari e trasportata in gravi condizioni al Pronto Soccorso per Tartarughe Marine di Filicudi. L’animale, infatti, aveva ingerito accidentalmente un grosso amo.

La dottoressa Laura Gullotta dell’ospedale veterinario di Lipari e lo staff del Centro hanno effettuato un’operazione di circa tre per rimuovere l’amo e dare una speranza di sopravvivenza alla tartaruga. Dopo alcune giornate in terapia intensiva e una lunga riabilitazione, dopo un mese Freedom si è ripresa e il 19 giugno è stata liberata in mare dove potrà riprendere la propria vita.

Isole Eolie, la tartaruga Freedom torna in mare: il video

Rilascio di Freedom!Grande emozione oggi! Finalmente siamo pronti a rilasciare la nostra Freedom che dopo 27 giorni di degenza presso il #turtlepointfilicudi, in cui ne ha passate davvero molte, è pronta a tornare nel suo mare.Si ringraziano di cuore tutte le persone che ci hanno aiutato, @Laura Gullotta dell' #Ambulatorio veterinario di Lipari, Andrea Affuso del Centro Tartarughe Marine SZN di Portici, @Rosario Scorsone, @Eugenio Viviani di @Sicilyinkayak, Enrico, Marta e tutti i ragazzi di Vulcano che l'hanno recuperata, e soprattutto la Guardia Costiera di Lipari che l'ha recapitata a Filicudi e al momento è impegnata ad aiutarci nel rilascio.#filicudiwildlifeconservation #savetheturtle #rescuecenter #filicudiIsland #filicudi Gepostet von Filicudi Wildlife Conservation – Pronto Soccorso Tartarughe Marine am Freitag, 19. Juni 2020

«Finalmente – scriveva il 19 giugno il Filicudi Wildlife Conservation sulla propria pagina Facebook – siamo pronti a rilasciare la nostra Freedom che dopo 27 giorni di degenza presso il Turtle Point Filicudi, in cui ne ha passate davvero molte, è pronta a tornare nel suo mare».

(Foto di repertorio)

