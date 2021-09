Rinviato il concerto di Alberto Urso in programma al Teatro Antico di Taormina

È stato rinviato il concerto di Alberto Urso che si sarebbe dovuto svolgere al Teatro Antico di Taormina il 26 settembre, che verrà recuperato nel 2022.

Il concerto del cantante messinese – diventato noto dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi – è stato annullato «alla luce – si legge nella nota – delle vigenti norme e del recente acuirsi della situazione legata all’emergenza sanitaria in Sicilia.

Il concerto di Alberto Urso previsto per il 26 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina è spostato al 2022. La data di recupero verrà comunicata entro il 30 settembre 2021. I biglietti acquistati resteranno validi per la nuova data».

Alberto Urso non si esibirà al Teatro Antico di Taormina e manda un video social ai suoi fan: «Ciao ragazzi, la mia agenzia ha preferito rimandare il concerto di Taormina al 2022. Questa cosa mi rattrista tanto perché mi sono preparato tanto per questa data. Mi dispiace tantissimo. Vi posso dire che sto scrivendo tanta musica e non ved l’ora di farvela ascoltare. Mi mancate tanto».

