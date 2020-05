rEstateinSicilia: una maratona per raccontare l’Isola e favorire il turismo

#rEstateinSicilia è il progetto realizzato dall’Associazione Art.9 insieme a Naxoslegge e Nostos – Festival del viaggio e dei viaggiatori. Per tutta la giornata di oggi – dedicata alla celebrazione dell’Autonomia Sicilia – organizzata una maratona per promuovere la Sicilia e incentivare il cosiddetto “turismo di prossimità”.

Inaugurato con Triquetra, continua il piano di #rEstateinSicilia – promosso dall’Associazione Art.9 e dai Festival Naxoslegge e Nostos – per raccontare le bellezze della Sicilia e favorire il turismo interno, in questo particolare momento di crisi.

Una maratona di video con i rappresentanti di Fondazioni, Musei, Teatri, Parchi Archeologici, Festival e Associazioni regionali; «tutti uniti dal comune desiderio di promuovere la Sicilia, di contribuire a incentivare il turismo dì prossimità, che sembra essere, almeno per ora, la possibile e realistica forma di turismo cui guardare con attenzione e interesse per una prima importante fase di rilancio dell’Isola.»

#rEstateinSicilia – una maratona per promuovere l’Isola

Una giornata, quella del 15 maggio, dedicata alla cultura siciliana. Una vera e propria maratona, quella di #rEstateinSicilia, per promuovere il turismo interno alla Regione, che al momento sembra essere l’unica modalità per godersi l’estate. Circa cento le realtà che hanno aderito al progetto.

«Ogni ospite – affermano Fabio Granata e Fulvia Toscano, promotori di #rEstateinSicilia – proporrà la lettura di un passo tratto da un libro di autore siciliano. Un brano che racconti un luogo di Sicilia, ne celebri l’anima, invitando al viaggio, alla scoperta della grande Bellezza della nostra Isola.

Tutti coloro che hanno aderito rappresentano tante delle tantissime realtà operose e generose dell’Isola. Una molteplicità di voci che da tutti gli angoli di Sicilia sono testimonianza di un fervore culturale che non si lascia piegare e che vuole fortemente esserci. Una comunità che, oggi più che mai, deve muoversi in armonia e sinergia, dando prova della grande creatività e solarità della nostra gente.»

Non solo maratone

La maratona rientra nel più generale percorso di approfondimento sui temi inerenti le nuove sfide della cultura, del turismo, della promozione dei patrimoni, che l’associazione Art. 9 sta mettendo in essere, con interventi mirati in vari ambiti come il teatro e l’arte contemporanea.

