No Tengo Dinero: gli eventi e il tempo libero a Messina per l’estate 2021

Avete voglia di vacanza ma il vostro budget è ridotto? Siete a corto di idee ma avete voglia di avventure? Tranquilli, anche per l‘estate 2021 torna “No Tengo Dinero”, la rubrica dedicata agli eventi e al tempo libero. Tutto quello che offre Messina (e non solo) ve lo racconteremo qui ogni venerdì.

Teatro, musica, mostre, laboratori, escursioni e molto altro, tutto low cost e a chilometro (quasi zero). Per questa prima puntata di No Tengo Dinero sono diversi gli appuntamenti in programma per il primo fine settimana di luglio. Tra i nostri preferiti, segnaliamo “Meno male che c’è Luigi”, omaggio a Donatella Venuti, scomparsa di recente e l’appuntamento di yoga al Forte San Jachiddu.

No Tengo Dinero – tutti gli eventi a Messina per l’estate 2021

Concerti, spettacoli teatrali, cinema sotto le stelle ma anche un festival dedicato ai romanzi gialli per chi ha voglia di una gita fuori porta e una meditazione guidata. Tutti gli eventi a Messina e provincia per l’estate 2021.

Teatro

sabato 3 luglio , alle 21:30 al Museo Regionale di Messina per la rassegna “REstate al MuMe”, “Meno male che c’è Luigi” , di Donatella Venuti, con Gianfranco Quero e Claudia Zappia, per la regia di Roberto Zorn Bonaventura. Prodotto dal Teatro dei 3 Mestieri. Musiche orginali eseguite dal vivo da Arcadio Lombardo. Per info e prenotazioni: 090 622505 – 349 8947473.

, alle 21:30 al Museo Regionale di Messina per la rassegna “REstate al MuMe”, , di Donatella Venuti, con Gianfranco Quero e Claudia Zappia, per la regia di Roberto Zorn Bonaventura. Prodotto dal Teatro dei 3 Mestieri. Musiche orginali eseguite dal vivo da Arcadio Lombardo. Per info e prenotazioni: 090 622505 – 349 8947473. sabato 3 luglio, alle 20:30 al Palazzo Calapaj – d’Alcontres, per la rassegna “Cortile Teatro Festival”, “L’inferno e la fanciulla”, della Piccola Compagnia Dammacco, con il sostegno di Campsirago Residenza, con Serena Balivo. Ideazione e drammaturgia di Mariano Dammacco e Serena Balivo, regia di Mariano Dammaco. Prenotazione obbligatoria: 348 7967879. Aperitivo + Spettacolo + Cena 35€.

Musica

venerdì 2 luglio , alle 21:30, da ArteLievito a Pace del Mela, Le Roi Manuche in concerto . Hot international swing con Billy Pavia, Valerio Pavia e Domenico Basile.

, alle 21:30, da ArteLievito a Pace del Mela, . Hot international swing con Billy Pavia, Valerio Pavia e Domenico Basile. venerdì 2 luglio , dalle 19:30 al Retronouveau, Mind the Gap , dj set a cura di Sandro Inturri, Gianluca Stracuzzi ed EnzoC. Ingresso gratuito.

, dalle 19:30 al Retronouveau, , dj set a cura di Sandro Inturri, Gianluca Stracuzzi ed EnzoC. Ingresso gratuito. sabato 3 luglio , alle 21:30 all’Horcynus Orca, The Brixton in concerto . Ingresso gratuito.

, alle 21:30 all’Horcynus Orca, . Ingresso gratuito. domenica 4 luglio, dalle 19:30 al Retronouveau, primo appuntamento con la Domenica Yè Yè, aperitivo e dj set a cura di Davide Patania e Morgan Maugeri. Chi indosserà camicie hawaane e gonne a vita alta, una polaroid in regalo. Ingresso gratuito. Per prenotare il tuo tavolo clicca qui.

Cinema

venerdì 2 luglio , alle 21:30 all’Area Iris della Multisala Iris, “Palm Springs” , commedia diretta da Max Barbakow.

, alle 21:30 all’Area Iris della Multisala Iris, , commedia diretta da Max Barbakow. sabato 3 luglio , alle 21:30 all’Area Iris della Multisala Iris, in prima visione “Una donna promettente” regia di Emerald Fennell.

, alle 21:30 all’Area Iris della Multisala Iris, in prima visione regia di domenica 4 luglio, alle 21:30 all’Area Iris della Multisala Iris, per visioni d’autore “Babyteeth” per la regia di Shannon Murphy.

Relax

dal 2 al 4 luglio , a Castroreale, Castoreale Mistery Festival , Festival del Giallo e del Noir.

, a Castroreale, , Festival del Giallo e del Noir. domenica 4 luglio, alle 19:00 al Forte San Jachiddu, Yoga e Meditazione. Conduce la pratica di Hatha Yoga, Giovanni Causarano, insegnante di YOGA certificato. Conduce la pratica di meditazione, Manuela Mancuso, facilitatrice del Benessere Psicofisico, praticante Reiki e Karuna Reiki. La durata della pratica è di 90 minuti. Il contributo di partecipazione richiesto è di € 10. Per prenotare clicca qui.

(52)