No Tengo Dinero: gli eventi estivi più succosi di Messina e provincia

Anche per questo venerdì No Tengo Dinero sceglie per voi gli eventi più divertenti, curiosi e succosi dell'estate 2021 a Messina e provincia.

Tra gli eventi a Messina segnaliamo “Io, mai niente con nessuno avevo fatto”, performance teatrale imperdibile della Vucciria Teatro – curato dal Teatro dei 3 Mestieri, per la rassegna multidisciplinare REstate al MuMe, la minirassegna della Multisala Iris dedicata al regista Lucio Fulci e per chi ha voglia di una gita fuori città “Argimusco sotto le stelle”, alla scoperta dei megaliti.

Mish Mash Festival – l’appuntamento scelto da noi per voi

Ci sono ormai delle certezze nell’estate messinese e una di queste è sicuramente il Mish Mash, che sta per festeggiare la 5a edizione, come sempre al Castello di Milazzo.

Si parte domenica 8 agosto, nell’Area Marina Protetta di Milazzo, con una preview tutta da ascoltare.

alle 19:00: selezione musicale a cura dello staff del Mish Mash

alle 20:30: live di Trame

21:30: Tributo a Battiato – “Meccaniche Celesti”

Dal 9 all’11 agosto, si entra nel vivo del Mish Mash con le performance, tra gli altri di; Margherita Vicario, Gaia e la giovanissima Ariete. Per ulteriori informazioni e biglietti clicca , si entra nel vivo del Mish Mash con le performance, tra gli altri di; Margherita Vicario, Gaia e la giovanissima Ariete. Per ulteriori informazioni e biglietti clicca qui

No Tengo Dinero – tutti gli eventi a Messina e provincia

Tutti gli eventi low cost (o gratis) di Messina e dintorni

Musica e Dj set

venerdì 6, dalle 18:30 in via del Marinaio a Falcone, Crepuscolo sul Mare a cura di Safarà. Con Attacchi verbali, Lo Smilzo e Manlio. Ingresso gratuito.

a cura di Safarà. Con Attacchi verbali, Lo Smilzo e Manlio. Ingresso gratuito. venerdì 6, dalle 19:30 al Retronouveau, Mind The Gap . Dj set a cura di Re-Birth, Giovanni Santoro e Ale dB. Ingresso gratuito.

. Dj set a cura di Re-Birth, Giovanni Santoro e Ale dB. Ingresso gratuito. sabato 7, alle 22:00 al Lido Horcynus Orca, i Faber Quartet in De André un viaggio. Prenotazione obbligatoria al: 320 0719455.

in De André un viaggio. Prenotazione obbligatoria al: 320 0719455. domenica 8, dalle 19:30 al Retronoveau, la Domenica Yè Yè con il live degli Asteroids . A seguire dj set a cura di Davide Patana. Ingresso gratuito.

. A seguire dj set a cura di Davide Patana. Ingresso gratuito. domenica 8, alle 21:00 al Museo Regionale di Messina per la rassegna REstate al MuMe, la Filarmonica Laudamo presenta Pannonica Jazz Workshop, special guest Giancarlo Mazzù. Musiche di Strayhorn, Bernstein, Monk, Zindars. Arrangiamenti di Luciano Troja. Per prenotare clicca qui.

Teatro e Libri

venerdì 6, alle 21:00 al Castello di Milazzo per la rassegna Teatri di Pietra 2021, “ Infiniti Mond i” da Giordano Bruno. Drammaturgia di Mario Brancaccio, regia e coreografia Aurelio Gatti. (Teatro di Tato Russo).

i” da Giordano Bruno. Drammaturgia di Mario Brancaccio, regia e coreografia Aurelio Gatti. (Teatro di Tato Russo). sabato 7, alle 21:00 al Teatro greco di Tindari, inaugurazione della 65esima edizione del Tindari Festival con la “ Cavalleria Rusticana ” di Pietro Mascagni. Dirige l’orchestra Alfredo Cornacchia.

” di Pietro Mascagni. Dirige l’orchestra Alfredo Cornacchia. sabato 7, alle 21:30 al Museo Regionale di Messina per la rassegna REstate al MuMe, il Teatro dei 3 Mestieri presenta “Io, mai niente con nessuno avevo fatto“, drammaturgia e regia di Joele Anastasi. Con Joele Anastasi, Enrico Sortino e Federica Carruba Toscano. (Vuccirìa Teatro, produzione Fondazione Teatro di Napoli).

Cinema e Mostre

venerdì 6, alle 20:00 a Villa Cianciafara, proiezione de “ Il Gattopardo ” di Luchino Visconti. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

” di Luchino Visconti. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. venerdì 6, alle 21:30 alla Multisala Iris, per Minifocus su Lucio Fulci proiezione de “ I Quattro dell’Apocalisse “.

sabato 7, alle 21:30 alla Multisala Iris, per Minifocus su Lucio Fulci proiezione de “ Sette note in nero “.

“. domenica 8, alle 21:30 alla Multisala Iris, per Minifocus su Lucio Fulci proiezione del documentario “ Fulci Talks ” per la regia di Antonietta De Lillo. A seguire incontro con la regista.

” per la regia di Antonietta De Lillo. A seguire incontro con la regista. fino al 22 agosto, alla FORO G gallery, la collettiva “ Kaleidoscopica – Schegge di una Messina distante “, a cura di Mariateresa Zagone e Roberta Guarnera.

“, a cura di Mariateresa Zagone e Roberta Guarnera. fino al 21 settembre, al Castello di Milazzo, continua “Somewhere in the abyss“, personale di pittura di RE, a cura di Giuseppe La Spada.

Natura e Relax

venerdì 6, dalle 20:30 a Patti, dodicesima edizione della Notte della Cultura . Per selezionare e prenotare il tuo evento clicca qui.

. Per selezionare e prenotare il tuo evento clicca qui. da sabato 7 e per tutti i sabati di agosto, dalle 17:30 all’Argimusco (in foto), Argimusco sotto le stelle . Escursione ai Megaliti. Per prenotare clicca qui.

. Escursione ai Megaliti. Per prenotare clicca qui. sabato 7, dalle 09:30 a Patti Marina, Escursione via mare tra le Grotte di Mongiove e Marinello. Per prenotare clicca qui.

