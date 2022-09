No Tengo Dinero: cose da fare a Messina nel weekend più caldo dell’estate 2022

I vestiti si appiccicano, i volti sono pallidi, i ventagli spuntano come funghetti: questo sembra il weekend più caldo dell’estate 2022, nonostante sia già settembre. E allora meglio uscire nel tentativo di acchiappare una rara ventata di fresco. E se il caldo vi offusca le idee, non temete: anche per questo fine settimana “No Tengo Dinero” arriva a sventolarvi con tutte le cose da fare a Messina (e dintorni) rigorosamente low budget.

Tra gli eventi per questo weekend troverete moltissime escursioni, ancora teatro all’aperto, con le rassegne appena nate: “Palcoscenico Periferico” e “NUTRIMENTINPERIFERIA”, il primo weekend de “Le Vie dei Tesori” e un ballo estivo, il modo migliore per sperare in un po’ di pioggia e aspettare l’autunno in attesa del 29 ottobre, quando al Retronouveau di Messina arriveranno gli Skiantos, proprio loro.

Cose da fare a Messina nel weekend: gli eventi

Qui tutti gli eventi in programma da venerdì 9 a domenica 11 settembre:

Musica

venerdì 9 settembre, alle 21, a Villa Cianciafara, per la rassegna “L’ora del vero sentire: “ Conversazione sulla musica ” a cura di Giovanni Renzo ;

” a cura di ; venerdì 9 settembre, alle 21:30, a Casa Peloro, per la rassegna “Musica di Casa”: Matt Pascale & Enzo Tropepe in concerto ;

; venerdì 9 settembre, alle 22, al Perditempo di Barcellona: Stefano Barigazzi in concerto ;

; sabato 10 settembre, alle 22, al Lido Horcynus Orca, il Retronouveau presenta: “ Incanto di Fine Estate “, dj set a cura di Davide Patania, Bluemarina & Re-Birth ;

“, ; sabato 10 settembre, alle 21, all’Area ex Pirelli di Villafranca, OMD presenta: “E..state a 90s” dj set a cura di La Marzien, Ale Farix e Anto CZ. A questo link per prenotare.

Teatro

sabato 10 settembre, alle 17:30, al Teatro della Nike del Parco Archeologico Naxos Taormina, per la rassegna “Interpretare l’Antico”: “La Misura dell’Abisso “, restituzione pubblica del laboratorio teatrale omonimo, a cura di Dario Tomasello (con gli allievi del DAMS di Messina), realizzato grazie al Fondo PSMSAD, in collaborazione con UniversiTeatrali;

sabato 10 settembre, alle 18, a Il Giardino di Luce di Piazza Casa Pia: “ Il principe ranocchio “, teatrino, fiaba, gioco;

di Piazza Casa Pia: “ “, teatrino, fiaba, gioco; sabato 10 settembre, alle 18:30 e in replica alle 21:30, al Teatro dei Tre Mestieri , per la rassegna “Palcoscenico Periferico”: “L’Orco” di Gianluca Cesale , una produzione Castello di Sancio ;

, per la rassegna “Palcoscenico Periferico”: “L’Orco” di , una produzione ; sabato 10 settembre, alle 20:30, al Parco Urbano di Camaro, per la rassegna “NUTRIMENTINPERFERIA”: “ Black-Out di Coppia ” con Alessio Pettinato ed Emanuela Ungaro , regia di Gianni Fortunato Pisani;

” con ed , regia di Gianni Fortunato Pisani; sabato 10 settembre, alle 21:30, al Teatro della Nike del Parco Archeologico Naxos Taormina, per la rassegna “Interpretare l’Antico”: “ Persèfone ” da Ghiannis Ritzos, Omero, Cicerone, Diodoro Siculo, Ovidio, Claudiano, con Elisa Di Dio ;

” da Ghiannis Ritzos, Omero, Cicerone, Diodoro Siculo, Ovidio, Claudiano, con ; domenica 11, alle 18:30, al Lido Horcynus Orca, per il Cortile Teatro Festival: “Cappuccetto Rozzo“, spettacolo per famiglie e bambini, a cura della compagnia La Casa di Creta.

Cinema

venerdì 9 settembre, alle 21:30, all’ Area Iris di Ganzirri: “ Rumba Therapy ”, diretto da Franck Dubosc;

di Ganzirri: “ ”, diretto da Franck Dubosc; sabato 10 e domenica 11 settembre, alle 21:30, all’Area Iris di Ganzirri: “Diabolik”, diretto dai Manetti Bros.

Libri

venerdì 9, settembre, alle 19, all’ Odeon di Taormina per Naxos Legge: “ Pasolini/Marin “, intervengono Ivan Crico , Dario Tomasello , Giancarlo Cutrona ; a seguire concerto quartetto d’archi del Conservatorio Tchaikovsky di Nocera Terinese – Catanzaro;

per Naxos Legge: “ “, intervengono , , ; a seguire del di Nocera Terinese – Catanzaro; domenica 11 settembre, alle 19, al Teatro della Nike per Naxos Legge: “Nel naufragio dell’Europa. Ego scriptor“, incontro con il prof. Carlo Pulsoni, letture a cura di Elio Crifò.

Mostre

domenica 11 settembre, alle 11, alla Casa del Cinema di Taormina per Naxos Legge, organizzata da Taormina Arte: “ Forme ” visita guidata alla mostra di scultura del Maestro Giuseppe Cuccio ;

per Naxos Legge, organizzata da Taormina Arte: “ ” visita guidata alla ; prosegue fino al 12 settembre, alla Galleria Spazio Macos : la collettiva” Omaggio a Pasolini “, a cura di Mamy Costa ;

: la collettiva” “, a cura di ; prosegue fino al 14 settembre, negli spazi di LOC – Laboratorio Orlando Contemporaneo di Capo d’Orlando: la mostra “Heal – Yoko Ono”, a cura di Davide Di Maggio.

Relax e Natura

primo weekend della rassegna “ Le Vie dei Tesori Fest 2022 “. A questo link tutto quello che da visitare a Messina e dintorni;

“. A questo link tutto quello che da visitare a Messina e dintorni; venerdì 9 settembre, alle 18:30, al Rifugio Sant’Eustochia: apericena al Tramonto sulle note di clarinetto e pianoforte di Kevin Cardullo e Simona Damian (raccolta fondi);

sulle note di clarinetto e pianoforte di Kevin Cardullo e Simona Damian (raccolta fondi); sabato 10, alle 08, con partenza dalla fontana di Paradiso: “Neofitissima Mtb Sicily Forte Campone, escursione in mountain bike a cura di Mtb Sicily ;

a cura di ; sabato 10 settembre, alle 13, a Marina di Patti: Trekking e Parapendio a Gioiosa Guardia, a cura dell’ Associazione PFM . A questo link per prenotare;

a Gioiosa Guardia, a cura dell’ . A questo link per prenotare; sabato 10 settembre, alle 20:30, a Rometta: “Fagiolata Sabatina 2022”, sagra della pasta e fagioli;

fino a domenica 11 settembre, in Piazza Ngonia Tono, a Milazzo: “Tono Sport Fest“, a cura dell’Associazione San Martino Fest.

(29)