Nino Siragusa in mostra con “4 elementi”: l’appuntamento alla Galleria Arte Cavour

Terra, aria, fuoco e acqua, sono questi i “4 elementi” che verranno raccontati all’interno della mostra di Nino Siragusa, in programma alla Galleria Arte Cavour di Messina. Otto dipinti, dicevamo, che dagli elementi naturali si spostano a una dimensione matematica, «dipinti di grandi dimensioni – scrivono i curatori Paolo Accordino e Maurizio Gemelli – ricchi di simbologia che richiamano al pensiero pitagorico».

Probabilmente l’ispirazione di Nino Siragusa per questa mostra proviene dalla sua esperienza pregressa; il pittore messinese, infatti, ha studiato filosofia e musica. Alla pittura si è approcciato di recente; nel 2019 presenta “Images” e nel marzo 2020 espone per la seconda volta con “Land & Sand“. Prolifica invece la produzione musicale; dopo diverse esperienze in giro per il mondo, dal 2011 si è dedicato alla sua interpretazione personale dei grandi classici del Great American Songbook, arrangiandoli per chitarra e voce.

Lo scorso 25 marzo ha ricevuto il premio “Maria Celeste Celi”, organizzato dal Cirs, per il dipinto “BBH”, esposto al Museo Regionale di Messina. Tra le sue produzioni citiamo anche “Vandalize This” che provocatoriamente inveisce contro i vandali che imbrattano i monumenti. La mostra alla Galleria Arte Cavour sarà inaugurata sabato 2 aprile alle 18 e sarà visitabile fino al 9 aprile: dalle 17 alle 20

