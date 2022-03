Messina. Grande successo per il Premio Internazionale di Poesia e Arti “Maria Celeste Celi” – FOTO

Grande successo di pubblico e partecipazioni per la prima edizione del Premio Internazionale di Poesia e Arti “Maria Celeste Celi” promosso ed organizzato dal Cirs. Venerdì 25 marzo, il momento conclusivo al Museo Regionale con la cerimonia di premiazione.

Tantissimi gli artisti da tutta Italia che hanno preso parte al concorso nelle varie sezioni previste: poesia, musica, pittura e fotografia. Tra le città di provenienza dei partecipanti Avellino, Cosenza, Ragusa, Catania, Palermo, Napoli e tante altre, ma anche la Francia con la pittrice Lydia Cancleaux, vincitrice del primo premio della sezione pittura categoria “Università” con l’opera “Mediterranèe”. Il concorso intitolato all’indimenticata poetessa e benefattrice Maria Celeste Celi, fondatrice del Cirs e della prima casa famiglia di Messina, ha visto la partecipazione anche di tantissimi studenti di scuole di Messina e Provincia, che si sono misurati sul tema “Occhio di mare, il mare che unisce”.

Venerdì la prima parte dell’evento è stata proprio dedicata alla premiazione della categoria “Scuole”. Ad introdurre la cerimonia la prof.ssa Annamaria Fiorenza, che ha tracciato un bilancio della manifestazione, e a seguire l’intervento del prof. Giuseppe Ramires, giornalista e scrittore, che si è soffermato sull’importanza di sensibilizzare i giovani alla cultura ed all’arte. Il secondo momento dell’evento è stato invece dedicato alla tavola rotonda sulla figura umana ed artistica di Maria Celeste Celi, con le relazioni dei professori Pinella Bonanno e Orazio Nastasi e di Padre Felice Scalia, ed all’attribuzione dei riconoscimenti agli artisti ed ai partecipanti nella categoria “Università”.

Soddisfatta e commossa la presidente del Cirs e figlia della poetessa Maria Celeste Celi: «A 35 anni dalla scomparsa di mia madre – ha detto – la grande partecipazione al concorso a lei dedicato testimonia come abbia lasciato un segno indelebile in quanti l’hanno conosciuta e apprezzata, ma anche chi non la conosceva grazie a questo evento l’ha sentita vicina. Io e i miei fratelli Cesira e Pietro e i nove nipoti Gianluca, Giuseppe, Gabriele, Piergiorgio e Gianmaria Arcovito, Alice, Francesco e Mauro Cavarra e Giuseppe Celi ci impegneremo ancora e sempre affinchè la sua luce non si spenga mai e il contributo che ha dato al mondo della cultura e del sociale venga perpetrato».

Tutti i premiati del “Premio Maria Celeste Celi”

Sezione poesia

Primo posto: Teresa Lazzaro con “Sunki”.

Secondo posto: Nicola Antonio Antonazzo con “Nel Coro”.

Terzo posto: Stefania Siani con “Dove Mosè ha aperto le acque”

Sezione poesia- categoria “Scuole”

Primo posto Giusy Petitto del Liceo Seguenza con “Il mare il nostro posto speciale”.

Secondo posto Beatrice Occhino del Maurolico con “Amore marino”.

Terzo posto Placido Leo del liceo Basile con “Mediterraneo.

Sezione Pittura

Primo posto: Alessandro Follo con “Onda”

Secondo posto: Luca Spata con “Onde del mare”

Terzo posto: Antonino Siragusa con “BBH”

Sezione pittura –categoria “Scuole”

Primo Posto: Alessia Musso del Liceo Basile con “Occhio di mare, il mare che unisce”

Secondo Posto: Aurora Arcidiacono del Liceo Basile con “Il mare lo specchio dell’anima”

Terzo posto: Giulia Angelica Salvo dell’Istituto Comprensivo Primo di Milazzo con “L’onda”.

Sezione Pittura- categoria “Università”

Primo posto: Lydia Canclaux con “Mediterranèe”

Secondo Posto: Giuliana Falvo D’Urso con “Maestrale”

Terzo Posto: Solveig Cogliani con “Le cicogne sono immortali”.

Sezione Fotografia

Primo Posto: Antonino Caristi con “Connessione”

Secondo Posto: Giuseppe Franchina con “Partenza, arrivo, transito” ex aequo con Angelica Abate con “Infinite vite dal mare al cielo”

Terzo posto: Claudia Sibilla con “In volo sul blu”.

Sezione fotografia- categoria “Scuole”

Primo posto: Luca Artino dell’IIS Antonello con “Ricercarsi”

Secondo posto: Paola Picciolo dell’Istituto Comprensivo Primo Milazzo con “Io e il mare£

Terzo posto: Giuseppe Campo dell’IIS Antonello con “Un’altra visione”.

Unica premiata per la sezione fotografia nella categoria Università Floriana Bianca con “Abisso”.

Sezione Musica

Primo posto: Marco Zappia con “Stromboli”

Secondo posto: Francesco Certo con “Ninna Nanna”

Terzo posto: Giuseppe Lo Presti con “Destino”

Sezione Musica- categoria “Scuole”

Primo posto: Sofia Carola Adamo dell’Istituto Comprensivo Primo Milazzo con “Amaremare”

Secondo Posto: Pierferdinando Orlandi con “Lungo Viaggio”.

