Natale con il Teatro Vittorio Emanuele: stasera il primo appuntamento in streaming

Stasera, venerdì 11 dicembre alle 21.00, la prima di “Resta a casa e vieni a Teatro”, rassegna di Natale curata dal Teatro Vittorio Emanuele. In programma 8 appuntamenti, tra concerti sinfonici, spettacoli per bambini, una conferenza dedicata al jazz e l’immancabile Concerto di Capodanno, tutto fruibile in streaming – gratuitamente – sul sito dell’Ente Teatrale e in replica sulle tv locali.

Ad aprire la rassegna per il Natale 2020, sarà l’Orchestra Sinfonica del Teatro Vittorio Emanuele, diretta dal Maestro Michele Amoroso. Per questo primo concerto sinfonico sono state scelte musiche di Mozart, Dvorak, Respighi e Barotk.

«In un anno difficile e straordinario come quello che stiamo vivendo – dice il Presidente del Teatro Vittorio Emanuele, Orazio Miloro – l’Ente non ha voluto rinunciare all’atmosfera natalizia e all’organizzazione di eventi che potranno accompagnare il periodo di attesa delle feste nel rispetto delle norme anti-covid. Vogliamo dare un messaggio di speranza verso il futuro, senza rinunciare al rispetto fondamentale di tutte le limitazioni previste per superare al più presto l’emergenza sanitaria».

Il Natale 2020 del Teatro Vittorio Emanuele

Proprio a causa dell’emergenza sanitaria, gli spettacoli per il Natale 2020 del Teatro Vittorio Emanuele si svolgeranno “a distanza”. Per il momento, si dovrà quindi vivere l’atmosfera di un teatro vivo solo da casa.

«Riteniamo giusto – continua Miloro – continuare a proporre agli spettatori spettacoli di qualità, nel rispetto delle limitazioni che tutti siamo chiamati a osservare. I sacrifici che stiamo sostenendo ci consentiranno di superare questo momento estremamente difficile e di tornare a frequentare i luoghi dello spettacolo dal vivo, da sempre motore della crescita culturale della comunità».

Gli 8 appuntamenti della rassegna natalizia, infatti, verranno trasmessi su tre canali:

in streaming sul sito e sulla pagina Facebook del Teatro Vittorio Emanuele;

in replica su Rtp;

in replica su Tcf.

Resta a casa e vieni a Teatro

«Dopo quasi un anno di paure e di limitazioni, che ancora peraltro non sono finite – aggiunge il Sovrintendente Gianfranco Scoglio – abbiamo tutti bisogno di luce, di speranza e di un po’ di quell’allegria che l’atmosfera natalizia si porta dietro. Per questo motivo abbiamo voluto promuovere alcuni appuntamenti che si svolgeranno a porte chiuse nel Teatro Vittorio Emanuele e che saranno trasmessi in rete e sulle emittenti locali.

L’attivazione di questo nuovo strumento di comunicazione vede tra i suoi obiettivi quello di favorire la promozione e l’accrescimento della cultura. Vogliamo affrontare questo periodo in cui le attività teatrali aperte al pubblico sono state sospese riaffermando il nostro impegno nella programmazione dell’offerta culturale. Crediamo che sia estremamente importante mantenere vivo il dialogo con gli spettatori, proponendo nuove forme di fruizione, così come offrire opportunità creative e occupazionali agli artisti e ai lavoratori del settore dello spettacolo dal vivo».

