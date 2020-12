Natale a Messina. Edizione speciale di Onde Sonore: Caronte&Tourist presenta “Smart Waves”

La tradizionale rassegna natalizia “Onde Sonore”, organizzata e realizzata dalla Caronte & Tourist di Messina, quest’anno cambia volto. La kermesse musicale, infatti, prenderà il nome di “Smart Waves” e sarà un’edizione speciale, tutta in streaming.

A causa dell’emergenza sanitaria, infatti, gli appuntamenti sonori non si svolgeranno a bordo dei traghetti della Caronte & Tourist ma tutto rigorosamente online, con un sito dedicato. Il primo appuntamento è per il 17 dicembre, il ricavato verrà devoluto alla Comunità di Sant’Egidio.

Smart Waves, il Natale 2020 di Caronte & Tourist

Abbiamo imparato ad adattarci alle misure restrittive e a modificare – anche gli spettacoli – in versione on demand, se così possiamo dire. Anche Caronte & Tourist quindi, per il Natale 2020, si trasforma e adatta il tradizionale contenitore di intrattenimento e solidarietà, che solitamente si svolgeva in presenza del pubblico a bordo dei traghetti, quest’anno proporrà spettacoli in streaming. Location d’eccezione che diventerà palco della rassegna “Smart Waves” sarà il Teatro dei 3 Mestieri.

«Sarà una edizione ricca di novità – fa sapere la Caronte & Tourist – la rassegna “Onde Sonore” quest’anno cambia pelle, location e anche nome ma resta fedele alla sua ispirazione originaria, confermandosi “una marea di musica e solidarietà”.

Quest’anno il programma di concerti tradizionalmente organizzato in prossimità delle feste

natalizie, per fini benefici non si dipanerà più come negli anni precedenti su uno dei traghetti in navigazione tra le due sponde dello Stretto (l’anno scorso era l’ammiraglia “Elio”) con i passeggeri come pubblico.

Gli artisti che animeranno “Smart Waves. Onde Sonore Special Edition 2020” quest’anno suoneranno sulla terraferma, al Teatro dei 3 Mestieri, scelto anche perché coraggioso avamposto di resistenza nella produzione culturale in una periferia tutt’altro che à la page. Niente pubblico in sala, ma la platea sarà in compenso ben più ampia».

Il programma di Smart Waves

Gli spettacoli di “Smart Waves” saranno quindi mandati in streaming sulla pagina Facebook del Gruppo Caronte & Tourist.

In programma previsti spettacoli di:

Rocco Barbaro;

Luca Madonia;

Vincenzo Spampinato;

I Mattanza;

Glorius 4.

Oltre a un numero di conto corrente postale e il bonifico bancario, ci sarà un numero sms dedicato. La cifra raccolta verrà destinata alla Comunità di Sant’Egidio.

