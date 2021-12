Natale a Messina: arriva il concerto dedicato a Wagner al Teatro Vittorio Emanuele

Anche il Teatro Vittorio Emanuele di Messina ha organizzato una mini-rassegna dedicata al Natale 2021. Un calendario dedicato soprattutto alla musica. In programma per giovedì 23 dicembre, il “Concerto Wagneriano” con l’Orchestra del “Vittorio Emanuele” e il soprano Manuela Uhl, diretti dal Maestro Matthias Fletzberger (in foto), pianista e direttore d’orchestra viennese di fama internazionale, specialista del repertorio wagneriano.

«Perché – si legge nella nota del Teatro – è dedicato al Tedesco, il magnifico programma monografico, comprendente ricercate e belle pagine tratte da alcuni dei titoli più significativi della sua immensa produzione, come il “Rienzi”, il “Tannhauser”, “Il vascello fantasma”, “Il crepuscolo degli Dei”, il “Lohengrin” e il “Tristano e Isotta”. Superba solista sarà il soprano Manuela Uhl, nome di spicco di questo tipo di repertorio, raffinata e sensibile interprete, ospite dei più grandi Teatri continentali».

I prossimi appuntamenti

Gli eventi del Natale al Teatro di Messina proseguono fino al 5 gennaio con lo spettacolo “Da Bach ai Queen”. I prossimi appuntamenti:

29 e 30 dicembre: “ Romeo e Giulietta “, con il corpo di ballo del Teatro Massimo di Palermo , coreografie di Davide Bombana . Musiche di Prokofiev . Dirige il Maestro Ratti .

“, con il , coreografie di . Musiche di . Dirige il . 1 gennaio: Concerto di Capodanno , con la partecipazione del soprano Desirée Rancatore . Dirige il Maestro Percacciolo .

, con la partecipazione del soprano . Dirige il Maestro . 5 gennaio: “Da Bach ai Queen“, con l‘Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele. Dirige l’Orchestra Marco Alibrando.

È possibile acquistare i biglietti su Vivaticket o direttamente la botteghino del Teatro.

(4)