Il Natale al Teatro Vittorio Emanuele di Messina: gli eventi in programma

Arriva il Natale anche al Teatro Vittorio Emanuele di Messina che apre le porte per «vivere insieme tante emozioni», come riporta il sottotitolo del programma degli appuntamenti organizzati dall’Ente teatrale. Si comincia il 15 dicembre e si prosegue, all’insegna della musica e della danza, fino al 5 gennaio 2022.

Tra gli eventi imperdibili del “Natale al Vittorio Emanuele”, il tradizionale concerto di Capodanno. Per festeggiare l’inizio del nuovo anno– in programma l’1 gennaio, alle 19 – il soprano Svetlana Kasbay e l’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele, diretti dal Maestro Salvatore Percacciolo.

«Un programma che ha delle grandi eccellenze– ha detto il presidente del Teatro di Messina Orazio Miloro. Che ha come grande protagonista l’Orchestra del Teatro, con ben 4 appuntamenti. Apriremo, invece, con Pollini che per la prima volta arriva al Teatro di Messina per un’unica tappa in Sicilia.

Presentiamo anche una particolare iniziativa, perché accogliamo il nostro pubblico – che ringraziamo – con un messaggio tutto siciliano a grazie ad un accordo con l’Ordine degli Agronomi e il Minutoli, promuovendo i prodotti della nostra terra, con i nostri agrumi. Un’intesa istituzionale che riteniamo essere anche questa cultura».

Natale al Teatro di Messina

Saranno cinque gli appuntamenti in programma per il Natale al Teatro Vittorio Emanuele di Messina. Ad aprire la rassegna dedicata alle festività natalizie, il pianista Maurizio Pollini, con un concerto per pianoforte dedicato a Beethoven. Tutti gli eventi:

15 dicembre , alle 21 : Maurizio Pollini, recital pianistico

, : Maurizio Pollini, recital pianistico 23 dicembre , alle 21 : Concerto Wagneriano, con il soprano Manuela Uhl e l’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele, diretti da Matthias Fletzberger

, : Concerto Wagneriano, con il soprano Manuela Uhl e l’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele, diretti da Matthias Fletzberger 29 dicembre alle 21 e il 30 dicembre alle 17:30 : Romeo e Giulietta, con il Corpo di Ballo del Teatro Massimo di Palermo, coreografie di Daniele Bombana. L’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele sarà diretta da Giuseppe Ratti

: Romeo e Giulietta, con il Corpo di Ballo del Teatro Massimo di Palermo, coreografie di Daniele Bombana. L’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele sarà diretta da Giuseppe Ratti 1 gennaio, alle 19 : Concerto di Capodanno

: Concerto di Capodanno 5 gennaio, alle 21: Da Bach ai Queen, con Stefan Milenkovich al violino e l’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele, dirige Marco Alibrando

È possibile acquistare i biglietti su Vivaticket o direttamente al botteghino.

