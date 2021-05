Messina. Nadia Terranova presenta il suo ultimo libro: “Il segreto”

Terminati gli Incontri di natura e cultura, riprende l’attività di diffusione culturale al Feltrinelli Point di Messina. Martedì 11 maggio 2021 verrà presentato alle 18.30 sulla pagina Facebook della libreria Il segreto, l’ultimo libro della scrittrice messinese Nadia Terranova. A introdurre l’evento sarà Alessia Di Fiore, mentre dialogheranno con l’autrice la professoressa Rosalba Di Salvo, da 21 anni docente dell’Istituto Albino Luciani di Messina, e Selene Montalto, studentessa del Liceo Classico La Farina e appassionata di scrittura.

I “baci rotti” non bisogna portarli nel cuore. Bisogna toglierseli di dosso, metterli in un barattolo e chiudere forte. È questo il consiglio che la nonna sussurra ad Adele, la protagonista del libro, per aiutarla a tollerare le piccole infelicità quotidiane. Ma nemmeno questo trucco funziona quando un pensiero indicibile pesa sul cuore della ragazza: allora la nonna le consiglia di andare in giardino, scavare una buca e raccontare quel segreto alla terra. E mentre Adele semina il suo segreto, tutta la collina sembra essere in ascolto: si aprono le belle di notte, brilla la luna e le sue stelle sopra quella casa affacciata sul mare, si rincorrono nell’ombra gli animali notturni.

Ora Adele non è più sola nel suo viaggio per il mondo: un ragazzo misterioso e creature di sogno germogliano dal suo segreto, mettono radici e crescono in un mondo sotterraneo. Ma perché il suo cuore riesca a sentire la voce di quel mondo magico, dovrà prima conoscere se stessa e il vero significato dell’amicizia, che, nel suo caso, non ha nomi di fiori, ma profuma di sapone e cioccolato. Ne Il segreto, la prosa poetica di Nadia Terranova e le illustrazioni immaginifiche di Mara Cerri si rincorrono tra le pagine fino a intrecciarsi nell’abbraccio di una storia sospesa tra sogno e realtà.

Nadia Terranova è una delle autrici più importanti dell’attuale panorama letterario italiano. È stata finalista alla 73ª edizione del Premio Strega, vincitrice del Premio Letterario Nazionale “Subiaco Città del Libro” 2019, del Premio Alassio Centolibri, del Premio Martoglio, del Premio Penne e del Premio “Mario La Cava” con Addio Fantasmi.

