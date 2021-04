Messina si tinge di “green”: al via gli “Incontri di natura e cultura”

Si terranno nel mese di aprile gli “Incontri di natura e cultura” curati da Francesco Cancellieri e patrocinati dal Comune di Messina. In questi tre incontri saranno presentati, in diretta Facebook sulla pagina della libreria Feltrinelli Point Messina, tre libri insieme ai rispettivi autori. Cancellieri, Presidente di AssoCEA Messina, componente del CNES (Comitato per l’Educazione alla Sostenibilità – Agenda 2030 della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO) e Referente ambiente e biodiversità Slow Food Sicilia, ha voluto scegliere tre punti di vista da cui indagare altrettante tematiche ambientali.

Il primo appuntamento, previsto per venerdì 9 aprile alle 18, vedrà protagonista Rossano Pazzagli, professore di storia moderna e storia del territorio presso l’Università degli Studi del Molise e autore del testo La nobile arte – agricoltura, produzione di cibo e di paesaggio nell’Italia moderna. Saranno presenti anche l’assessore all’Ambiente Dafne Musolino, Domenica Lucchesi e Sabrina Assenzio.

Il secondo evento è in programma venerdì 16 aprile alle 18. L’ospite sarà il geologo Antonello Fiore, che illustrerà, insieme a Vincenzo Piccione, Giovanna Lucia Piangiamore e Sabrina Assenzio, il suo Piccolo manuale di educazione ambientale.

L’ultimo degli Incontri di natura e cultura sul calendario sarà il 23 aprile, sempre alle 18, con il naturalista Giuliano Tallone, per il libro Le leggi della natura. Interverranno Ippolito Ostellino, Giuseppe Cuffari e Sabrina Assenzio.