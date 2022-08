Musica, arte e action painting: a Villa Cianciafara la mostra “Astrattamente”. Tutte le info

Appuntamento domenica 28 agosto ore 20.30, alla Villa Cianciafara di Zafferia, nella zona Sud di Messina, con la mostra “AstrattaMente” curata dall’artista Francesco Bavastrelli e organizzata con l’associazione culturale ARB, insieme a Davide Liotta e all’Ing. Amedeo Mallandrino con Emergency.

Esporranno anche gli artisti: Alessio Crisafulli (TAIMO), autodidatta, da sempre alla ricerca di tecniche non convenzionali, affascinato dalle diverse frequenze della luce e da come attraverso esse si possa sublimare il concetto del cambiamento e della trasformazione applicato alla singola opera, che muta a seconda della luce che la investe, ed anche dalla totale assenza di essa, svelando molteplici visioni. In mostra anche le opere di Enzo Currò. La terra lavica, mescolata alla sabbia e alle resine, delimita i colori, tracciando e definendo i contorni, divenendo allo stesso tempo ricordo di quel fuoco che è stato. I colori vivi della Sicilia contrastano con il nero intenso e brillante della terra dell’Etna, creando un forte impatto cromatico che caratterizza le nuove opere che richiamano la plasticità delle vetrate artistiche in cristalli Dalle de Verre. E ancora, Francesco Trimarchi, che attraverso la sua l’arte astratta figurativa esprime le emozioni e i sentimenti più profondi e viscerali. Sulla tela con pennelli e colori crea e rappresenta la sua personale visione della realtà. Note & Colori.

La serata offrirà una suggestiva e spettacolare performance di Action Painting per coinvolgere e divertire il pubblico presente, intitolata “Note & Colori”, del maestro Francesco Bavastrelli con il bravissimo chitarrista Juliano Parisi e la bella e promettente Silvia Castelli.

L’ingresso è gratuito, ma è gradita la prenotazione a uno dei seguenti numeri: 090.8960938 o 335.7841234.

