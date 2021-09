Museo aperto fino alle 22.30 e biglietti gratis per i residenti: Messina festeggia Caravaggio

Biglietti gratis dal 30 settembre al 5 ottobre e apertura straordinaria fino alle 22.30 oggi e domani per il Museo Regionale di Messina: sono queste alcune delle iniziative del MuMe in collaborazione con Palazzo Zanca, per celebrare il 450esimo compleanno di Caravaggio.

L’obiettivo è quello di promuovere il Museo di Messina e portare i cittadini a riscoprirne i tesori, partendo dalle tele di Michelangelo Merisi “Resurrezione di Lazzaro” e “Adorazione dei pastori”. Per questa ragione, dopo le polemiche dei giorni scorsi, la Giunta De Luca ha deciso con apposita delibera di acquistare a prezzo ridotto i biglietti del MuMe da offrire ai cittadini in concomitanza con l’anniversario della nascita di Caravaggio. Quindi, dal 30 settembre al 5 ottobre i residenti di Messina potranno accedere alla struttura museale dell’Annunziata gratuitamente.

«La collaborazione tra istituzioni – ha sottolineato l’assessore regionale Alberto Samonà – è segno di una buona pratica che mette i cittadini al primo posto. Come Assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana non posso che guardare con favore alla proposta della Città di Messina di aprire il museo a quanti più Messinesi: un’occasione per fare conoscere questo vero e proprio tempio della cultura a tanti visitatori che potranno così ammirare capolavori assoluti. Questa è la strada maestra da seguire: porre sempre, al primo posto, l’interesse di tutti per fare riacquisire l’orgoglio del proprio patrimonio culturale. Il 450esimo anniversario della nascita di Caravaggio apre un complesso di iniziative culturali che vedranno Messina protagonista».

Come accedere gratis al Museo di Messina

Per i residenti a Messina è possibile richiedere il ticket gratuito direttamente alla biglietteria del Museo di Messina. All’accesso verrà richiesto ai visitatori di mostrare un documento di identità valido che accerti la residenza nel Comune e di esibire il green pass. Inoltre, sempre nel rispetto della normativa anti-covid verrà misurata la temperatura corporea, che dovrà essere inferiore da 37,5°. Gli ingressi sono consentiti a un massimo di due persone per volta, salvo conviventi, con distanziamento tra gli accessi di due minuti.

Gli orari

Nei giorni di oggi, giovedì 30 settembre, e domani, venerdì 1 ottobre il cancello di accesso verrà chiuso alle 20.45 (con uscita massimo alle 22.30); nei restanti giorni (2, 3, 4 e 5 ottobre) gli accessi saranno consentiti fino alle 17.00 e la chiusura avverrà alle 1900.

(29)