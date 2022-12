Musei gratis la prima domenica del mese: cosa visitare a Messina e provincia il 4 dicembre

Domani è 4 dicembre 2022, la prima domenica del mese, quindi l’ingresso è gratis in tutti i Musei statali di Messina e provincia. Tra questi anche il Museo di Messina (MuMe), il Parco Archeologico Naxos Taormina, il Castello di Milazzo e il Museo Archeologico Eoliano “Bernabò Brea” (a Lipari). Vediamo qualche informazione utile, gli orari di apertura e chiusura e le iniziative organizzate per l’occasione.

La domenica gratis al Museo è un’iniziativa indetta dal Ministero dei Beni Culturali (Mibac) e coinvolge i musei e ai parchi archeologici statali di tutta Italia.

Musei gratis la prima domenica del mese: dove andare a Messina e provincia

Museo regionale interdisciplinare di Messina (MuMe)

Le ampie sale espositive del MuMe raccontano la storia e la storia dell’arte messinese dal XII al XVIII secolo. Tra le opere più famose, naturalmente, il Polittico di San Gregorio di Antonello da Messina, “L’adorazione dei pastori” e “La Resurrezione di Lazzaro” di Caravaggio. La sua collezione è disposta su un’area complessiva di 4.500mq, ma comprende anche uno splendido giardino mediterraneo inaugurato nell’aprile 2018.

Iniziative particolari? Domenica 4 dicembre al Museo di Messina torna “Diversi ma uguali”, un appuntamento all’insegna dell’inclusione, dedicato all’unicità delle persone e all’importanza di accogliere ogni tipo di abilità. Insieme al MuMe hanno lavorato diverse associazioni per organizzare laboratori, letture, una mostra e una tombola “figurativa”. Maggiori dettagli a questo link.

Dov’è? Viale della Libertà, 465 – Messina

Orari: dalle 9.00 alle 19.00 (ultimo ingresso alle 18.00).

Castello di Milazzo

Il Castello di Milazzo, con i suoi 12.070mq, è la più grande cittadella fortificata della Sicilia e si trova in uno dei pochi luoghi del Mediterraneo che sono stati ininterrottamente abitati dall’uomo da almeno 5mila anni. Sorge sopra il Borgo antico di Milazzo ed è costituito da diverse strutture e sistemi difensivi che, insieme, formano una vera “Cittadella fortificata”.

Dov’è? Salita Castello, a Milazzo (provincia di Messina)

Orario: domenica dalle 9.00 alle 18.30 (ultimo ingresso consigliato alle 17.00).

Parco e Museo archeologico di Giardini Naxos

Il Parco e Museo archeologico di Giardini Naxos parte dalla preistoria e consente ai visitatori di intraprendere un viaggio nella storia della colonia greca di Naxos. Suddiviso in tre aree, custodisce al suo interno collezioni nate da scavi archeologici avviati negli anni ’50 del ‘900 e ancora in corso. Per una panoramica complessiva, si consiglia di visitare il sito ufficiale.

In occasione dell’ingresso gratis la prima domenica del mese, al Parco archeologico Naxos sono in programma laboratori didattici per bambini a cura delle archeologhe di Civita Sicilia. Tema di questo mese sarà “L’erbario dei miti”. Mentre l’ingresso al Parco è, appunto, gratuito, per accedere al laboratorio, che avrà inizio alle 10.00, il costo è di 3 euro a partecipante e occorre prenotare al numero 335 730 4378.

Iniziative particolari? Domenica 4 dicembre il Parco Archeologico Giardini Naxos ha organizzato una visita guidata e un laboratorio didattico per bambini dedicato ai gioielli antichi. L’occasione servirà per scoprire il legame tra il Natale e l’antica tradizione popolare e religiosa dei Saturnali, le feste romane in onore di Saturno che cadevano dal 17 al 23 dicembre, durante il solstizio d’inverno, per celebrare i doni della terra con banchetti e convivi. Il laboratorio costa 3 euro a bambino e ci si può prenotare al numero 335 7304378. Maggiori informazioni a questo link.

Dov’è? Via Lungomare Schisò, SNC – Giardini-Naxos

Orario: dalle 9.00 alle 16.00 (ultimo ingresso).

Teatro Antico di Taormina

Presumibilmente di origine ellenistica, il Teatro Antico di Taormina sorge in una posizione che consente ai visitatori di godere della vista sull’Etna, sulla baia di Naxos, sulla Perla dello Ionio e sullo Stretto di Messina. È il secondo teatro della Sicilia per dimensioni. Nel corso del tempo è stato oggetto di più ricostruzioni ed è stato utilizzato in diversi modi, è stato lo sfondo di spettacoli e tragedie, ma anche arena per i gladiatori. Tuttora ospita eventi culturali e premi di rilievo nazionale e internazionale.

Dov’è? via del Teatro Greco, 1, a Taormina

Orario: dalle 9.00 alle 16.00 (ultimo ingresso).

Maggiori informazioni a questo link.

Museo archeologico regionale eoliano “Luigi Bernabò Brea”

Il Museo archeologico regionale eoliano “Luigi Bernabò Brea” si trova all’interno del Castello di Lipari, situato su una rocca circondata da alte balze inaccessibili. La sua posizione gli ha permesso nei tempi più antichi di essere praticamente una fortezza naturale. Oggi è sede di un museo che racconta la storia delle Isole Eolie dai primi insediamenti umani, e mostra lo sviluppo della civiltà.

Al suo interno ci sono diverse sezioni dedicate ai seguenti temi: Storia del Museo e degli scavi e sala didattica; Preistoria di Lipari e fondazione della città; Preistoria delle isole minori; Territorio uomo ambiente e vulcanologia Età greca e romana; Giardino e padiglione epigrafico; Arte contemporanea “Mare Motus” nell’ex carcere; ex chiesa Santa Caterina per esposizioni temporanee.

All’interno della struttura sono stati disposti pannelli esplicativi che forniscono approfondimenti e informazioni su quanto esposto e aiutano ad avere un quadro più chiaro e dettagliato di ciò che si ha davanti.

Dov’è? Via del Castello, 2, a Lipari

Orario: dalle 9.00 alle 13.00 (ultimo ingresso alle 13.00).

Maggiori informazioni a questo link.

