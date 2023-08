Musei aperti per Ferragosto: dove andare a Messina e provincia il 15 agosto 2023

Musei aperti in Sicilia per il 14 e 15 agosto in occasione del Ferragosto 2023. Tantissimi gli appuntamenti in programma, tra cui visite serali in musei e parchi. Vediamo qualche suggerimento su cosa fare a Messina e provincia.

Musei aperti per Ferragosto 2023

Come anticipato, su iniziativa del Ministero della Cultura, i parchi, i poli museali e in generale i luoghi di cultura di competenza statale saranno aperti anche nelle giornate del 14 e del 15 agosto, in occasione del Ferragosto 2023. Anche la Regione Siciliana, di conseguenza, ha disposto l’apertura straordinaria. Sarà quindi possibile visitare, per esempio, la Galleria di Palazzo Abatellis di Palermo, il Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, il Castello di Milazzo, il Museo Archeologico Eoliano Luigi Bernabò Brea e tantissimi altri luoghi.

Di seguito, due suggerimenti su cosa fare a Messina e provincia in occasione del Ferragosto 2023.

Ferragosto al Museo di Messina (MuMe): visite serali per “Seguendo Caravaggio”

In linea con le disposizioni della Regione Siciliana, anche il Museo di Messina sarà dunque aperto il 14 e 15 agosto in occasione del Ferragosto 2023.

In occasione dell’estate 2023, inoltre, il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina (MuMe) ha disposto l’apertura straordinaria serale per la mostra “Seguendo Caravaggio”, incentrata sui pittori, siciliani e non, che hanno seguito le orme di Michelangelo Merisi. In esposizione oltre 50 dipinti in un’area di 1.000 metri quadrati. Tra i pittori di cui sarà possibile ammirare i lavori si segnalano: il siracusano Mario Minniti, il messinese Alonzo Rodriguez, il racalmutese Pietro D’Asaro, il messinese Giovan Simone Comandè.

In particolare, la mostra “Seguendo Caravaggio” sarà visitabile al Museo di Messina fino al 3 settembre 2023 tutti i giorni, compresi domeniche e festivi, dalle ore 9.00 alle ore 23.30 (con ultimo ingresso alle ore 23.00). Il prezzo del biglietto intero è di 5 euro, il ridotto costa invece 3 euro. La mostra proseguirà poi ancora fino al 14 ottobre.

Visite serali per il Ferragosto 2023 al Teatro Antino di Taormina

Nella settimana di Ferragosto, il 12, 13, 14 e 15 e poi il 29 agosto 2023, il Teatro Antico di Taormina propone visite serali, con orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 23.45 (ultimo ingresso alle ore 23.00). Sempre per Ferragosto, sono regolarmente aperti, inoltre, tutti i siti gestiti dal Parco Archeologico Naxos Taormina.

Tra gli eventi dei prossimi giorni al Parco Archeologico Naxos Taormina si segnalano:

Teatro antico di Taormina – mostra “Palinsesti” organizzata dal Parco insieme con Electa : un progetto ibrido, tra reperti del passato e contributi multimediali che fanno del monumento-icona della Sicilia dai tempi del Grand Tour un palinsesto della memoria collettiva occidentale attraverso gli ultimi tre secoli;

– organizzata dal Parco insieme con : un progetto ibrido, tra reperti del passato e contributi multimediali che fanno del monumento-icona della Sicilia dai tempi del Grand Tour un palinsesto della memoria collettiva occidentale attraverso gli ultimi tre secoli; A Naxos, nell’area intorno al museo – la mostra “Pieghe del Tempo” dello scultore Claudio Palmieri con diciannove tra sculture e installazioni che ripercorrono i trentasei anni di attività dell’artista romano e popolano gli spazi del parco, in dialogo con il paesaggio, l’Etna e il mare. La mostra è proposta da Civita .

– la dello scultore Claudio Palmieri con diciannove tra sculture e installazioni che ripercorrono i trentasei anni di attività dell’artista romano e popolano gli spazi del parco, in dialogo con il paesaggio, l’Etna e il mare. La mostra è proposta da . Teatro della Nike – nella settimana di Ferragosto si segnalano due eventi per il cartellone estivo “La scena del mito”: Omaggio a Ennio Morricone del Coro Lirico Siciliano, il 16 agosto con ingresso a pagamento; Visita ad ingresso gratuito all’Arsenale navale greco il 18 agosto alle ore 19.30 (via Larunchi) La presentazione del libro “La bambina di nome Etna” di Marinella Fiume (19 agosto, ore 19, Teatro della Nike). Ingresso gratuito.

– nella settimana di Ferragosto si segnalano due eventi per il cartellone estivo “La scena del mito”:

Tutto il programma sul sito del Parco Naxos Taormina.

