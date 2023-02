Movie MuMe: al Museo di Messina si vedono i docufilm

Prosegue la rassegna Movie MuMe promossa dal Museo Regionale di Messina e dedicata al docufilm. Grazie alla Filmoteca Regionale Siciliana che raccoglie, restaura, conserva e valorizza materiali audiovisivi legati al patrimonio culturale della nostra Isola, infatti, il Museo recupera storie di autori lontani. Come quella di Ugo Saitta, regista catanese, classe 1912, protagonista del prossimo appuntamento, in programma per mercoledì 15, alle 19.00, e giovedì 16 febbraio alle 18.00.

Nel 1939 al Festival del Cinema di Venezia, Ugo Saitta presenta al pubblico “Pisicchio e Melisenda” favola animata «che – come racconta la Filmoteca – rappresenta il progetto più innovativo realizzato dal regista, un cortometraggio realizzato con la tecnica del puppet animation che non ha precedenti nazionali, poiché in quegli anni in Italia non esistevano ancora scuole di animazione. I personaggi sono dei pupazzi di cartapesta e le scene, dei veri e propri mini set, sono stati progettati, costruiti e riprese fotogramma per fotogramma da Saitta. Il regista ha impressionato ben 90224 fotogrammi (pari a 1670,81 metri) per utilizzarne alla fine soltanto 16902 (per un totale di 313 metri)». Al Museo di Messina verranno proiettati: “La riviera dei tre golfi”, “Travelling in Sicily”, “Etna quota tremila” e “Storia su due ruote”.

Il prossimo appuntamento con Movie MuMe è per mercoledì 1 marzo. A questo link il programma completo.

A questo link per scoprire i documenti della Filmoteca Regionale Siciliana.

