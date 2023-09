Messina verso la Mednight: tutti gli eventi in attesa della “Notte delle ricercatrici” 2023

Al via il conto alla rovescia per la “Medinight. Notte Mediterranea delle ricercatrici” che si svolgerà venerdì 29 settembre 2023 a Messina tra mostre, esperimenti, quiz e dimostrazioni: intanto, però, al via i primi eventi, oggi, giovedì 27 sono in calendario due appuntamenti dedicati a musica e letteratura. Vediamo tutto il programma.

La Mednight, giunta alla sua quarta edizione, è una vera e propria festa dedicata alla scienza, con un particolare focus sul ruolo della donna nella ricerca. Coinvolge oltre 400 città europee, tra cui Messina. In contemporanea venerdì 29 settembre, si svolgeranno iniziative in Spagna, Italia, Grecia, Cipro, Turchia e Francia. Nell’attesa, però, oggi, mercoledì 27 settembre presso il polo centrale dell’Università degli Studi di Messina sono in programma due spettacoli.

Gli eventi del 27 settembre che anticipano la Mednight a Messina

Di seguito, le attività previste dall’Università degli Studi di Messina per il 27 settembre nell’ambito dell’iniziativa “Approdi mediterranei” che anticipa, appunto, la Mednight.

“ Cinque Stanze per Stefano D’Arrigo ” (Compagnia Insana) – alle ore 19.00, nell’Aula Cannizzaro del Polo Centrale UniMe, va in scena la performance di Dario Tomasello, con Maria Luisa Cucinotta, Federica Giglia, Aurora Grasso, Eliseo Lardomita e Dario Tomasello. Lo spettacolo rievoca lo spazio domestico, nonché cantiere di scrittura, dell’autore di Horcynus Orca. Al suo interno si intrecciano suggestioni ed elementi che evocano il Mediterraneo.

” (Compagnia Insana) – alle ore 19.00, nell’Aula Cannizzaro del Polo Centrale UniMe, va in scena la performance di Dario Tomasello, con Maria Luisa Cucinotta, Federica Giglia, Aurora Grasso, Eliseo Lardomita e Dario Tomasello. Lo spettacolo rievoca lo spazio domestico, nonché cantiere di scrittura, dell’autore di Horcynus Orca. Al suo interno si intrecciano suggestioni ed elementi che evocano il Mediterraneo. “I quattro e quaranta” – alle ore 19.45 il Concerto del Conservatorio A. Corelli di Messina presso l’Aula Magna, con Mariano Scarpaci, Bianca Leo, Roberto Ceraolo, Sabrina Antonuccio, Antonio Donzì, Fabio Giacoppo.

Medinight. Notte Mediterranea delle ricercatrici: il programma a Messina

Il programma della “Mednight. Notte Mediterranea delle ricercatrici” di venerdì 29 settembre 2023 presso la sede centrale dell’Università degli Studi di Messina è il seguente:

dalle ore 17.00 alle ore 21.00 – ricercatrici e ricercatori dell’Università di Messina coinvolgeranno i più piccoli in giochi, quiz, esperimenti e dimostrazioni scientifiche;

alle ore 17.30 – visita guidata “tattile ” con partenza dal Rettorato UniMe adattata alle esigenze delle persone ipovedenti e non vedenti. Il percorso si snoderà attraverso i principali monumenti di Messina partendo dal busto del Laocoonte fino alle formelle bronzee del Portale del Duomo, la statua di Giovanni d’Austria e le antiche colonne della Chiesa dei Catalani;

” con partenza dal Rettorato UniMe adattata alle esigenze delle persone ipovedenti e non vedenti. Il percorso si snoderà attraverso i principali monumenti di Messina partendo dal busto del Laocoonte fino alle formelle bronzee del Portale del Duomo, la statua di Giovanni d’Austria e le antiche colonne della Chiesa dei Catalani; alle ore 18.30 – la Responsabile di RAI Meteo Claudia Adamo coinvolgerà i più giovani in un talk show dal titolo “ Spazio Meteo per Ragazzi ”;

”; dalle ore 19.00 fino a mezzanotte – altre 50 attività aperte al pubblico tra esperimenti, dimostrazioni, laboratori, questionari, test e quiz;

tra esperimenti, dimostrazioni, laboratori, questionari, test e quiz; alle 23.30 la premiazione del Contest “MEDNIGHT Challenge”, rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie Superiori.

Tra le attrazioni della Mednight, si segnala anche il European Union Corner, dove sarà mostrata ai partecipanti l’importanza della collaborazione tra diversi paesi per il progresso scientifico.

MEDNIGHT vede la partecipazione di Centri di ricerca di 7 Paesi in consorzio: Italia, Spagna, Grecia, Cipro, Turchia, Francia e Belgio. FISABIO, INCLIVA, CSIC, MUDIC, El Caleidoscopio, SciCo Cyprus, Università di Messina, Università Kadir Has di Istanbul e l’European Women Rectors Association (EWORA), sotto il coordinamento di SciCo Grecia sono i partner di MEDNIGHT, con Genopolys nella veste di istituto collaboratore. MEDNIGHT ha ricevuto finanziamenti dall’Unione Europea attraverso il bando “Marie Skłodowska-Curie Actions and Citizens” del programma “Horizon Europe”.

(332)