Rinviato. Messina, Toquinho festeggia i 50 anni di carriera con un concerto al Palacultura

Si recupera (finalmente) il concerto di Toquinho al Palacultura, organizzato dall’Accademia Filarmonica di Messina. Antonio Pecci Filho (in arte Toquinho) compositore originario di San Paolo (Brasile) salirà sul palco insieme a Camilla Faustino alla voce, Mauro Martins alla batteria, Dudu Penz al basso, per festeggiare i suoi primi 50 anni di musica.

Nel corso della sua carriera ha inciso oltre 20 dischi, tra cui “Acquarello”, pubblicato nel 1983 per l’etichetta discografica Maracana/CGD. Il disco contiene l’omonimo singolo che tutti, almeno una volta abbiamo ascoltato. «Il concerto di Toquinho – dice l’Accademia Filarmonica di Messina – sarà un omaggio alla musica brasiliana e un tributo a tutti quei grandi amici con cui Toquinho ha condiviso tanta musica e tanta poesia. La “saudade” di Tom Jobim e del suo grande amico e collaboratore Vinicius de Moraes, di Baden Powell, Carlos Lyra, Chico Buarque, Menescal e tanti altri, si trasforma sul palco in uno spettacolo di grande fascino.

Il concerto entra direttamente in quell’anima poetica della Bossa Nova e nella magia inconfondibile degli “Afro Sambas”, ripercorrendo tutti i brani che hanno fatto innamorare il pubblico in tutto il mondo.Milioni di appassionati hanno dentro il cuore le melodie di “ La voglia e la Pazzia, L’incoscienza e l’allegria”, “Senza Paura,” “Samba della Benedizione”, “Samba per Vinicius”.

L’appuntamento è per domenica 8 ottobre, alle 19.00. A questo link per i biglietti.

I concerti dell’Accademia Filarmonica

Al via la 75esima stagione concertistica dell’Accademia Filarmonica di Messina; ad aprire la rassegna musicale sarà l’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento, diretta da Piotr Jaworski, con Benedetto Lupo al pianoforte: l’appuntamento è per il 21 ottobre, alle 18.00, al Palacultura. A questo link tutto il programma.

