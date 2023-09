Messina, al via i concerti dell’Accademia Filarmonica: il programma

Trenta i concerti in programma per la 75ª stagione dell’Accademia Filarmonica di Messina: da metà ottobre gli ascoltatori saranno guidati in un nuovo viaggio musicale; tra sonorità del passato e talenti emergenti.

Tra gli ospiti della rassegna, diretta da Grazia Maria Spuria e presieduta da Marcello Minasi, anche: Nicola Piovani che si racconta in “Note a Margine”, accompagnato da Marina Cesari al sax e Marco Loddo al contrabbasso; Angelo Branduardi che in “Confessioni di un Malandrino”, con Fabio Valdemarin al pianoforte, fisarmoniche e chitarre, presenta i brani più celebri della sua carriera; Frida Magoni Bollani (figlia di Petra Magoni e Stefano Bollani) reduce dall’esibizione al Quirinale in occasione delle celebrazioni del 2 giugno.

A inaugurare la 75ª stagione dell’Accademia Filarmonica di Messina sarà l’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento, diretta da Piotr Jaworski, con Benedetto Lupo al pianoforte: l’appuntamento è per sabato 21 ottobre, alle 18.00, al Palacultura.

Accademia Filarmonica Messina: i concerti

Non solo musica, ma anche teatro e danza con “Romeo e Giulietta” con Antonella Civale, Carolina Eusebietti, Gabriela Durastanti, per la regia di Valentina Cognatti, le musiche dal vivo eseguite da Ashram, prodotto dalla Margot Theatre Company e “Astor, un secondo di tango” con il Balletto di Roma, Mario Stefano Pietrodarchi alla fisarmonica, per la regia di Carlos Branca.

Insieme alla rassegna tradizionale, il calendario prevede otto appuntamenti dedicati all’ascolto di musicisti emergenti; i concerti si svolgeranno tra la Sala Laudamo e il Teatro Annibale di Francia.

A questo link per maggiori informazioni sull’abbonamento.

(15)