Messina, oggi al Sunset di Mortelle torna “Vittoria, pomeriggio d’arte”: tutte le info sull’evento

Arte e musica in riva al mare, oggi, 9 agosto, torna “Vittoria, pomeriggio d’arte” in una location più che suggestiva, il Sunset di Mortelle. L’evento, giunto ormai alla sua terza mostra, nasce con l’obiettivo di promuovere gli artisti emergenti del territorio messinese e non solo. Tra i nomi della serata, infatti, c’è anche il cantautore romano Escsonoio.

“Vittoria, pomeriggio d’arte” è un’iniziativa nata dalla volontà di due amiche, le giovani Annalisa Rando e Francesca Vesto – entrambe studentesse, una di Discipline dello Spettacolo, l’altra di Giurisprudenza, entrambe artiste, la prima attrice, la seconda fotografa – di promuovere gli artisti di Messina con degli eventi che li facciano conoscere alla città. Dopo il successo dei primi due “pomeriggi”, tornano alla carica con una terza mostra d’arte, condita di musica, oggi, martedì 9 agosto, a partire dalle ore 19.00 al Sunset di Mortelle. La scelta della location è legata alla volontà di evidenziare il legame con il mare.

In campo questa sera artisti di ogni età, messinesi e non. Ecco chi sono: Annalisa Rando, Asia Ruggeri, Automa, Babele (Valerio Pettinato), Carmelo Samperi, Come Ti Pare, Elisa Colombo, Escsonoio , Enzo Isgrò, Federica Filippello, Fiamma Calarco, Francesca Impollonia, Francesco Ingemi, I Due Perché, Mario Caristi, MarBri Illustration (Martina Brigandì), Samantha Mangano, Selene Pulejo, Sembra, Sofia Bernava, Valentina Ragno (I Lignu Design). All’evento di oggi parteciperà anche l’artista Maria Rando, famosa in tutto il territorio per alcune sue sculture esposte in città e non solo

