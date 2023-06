Messina, Novara di Sicilia vince il premio “Piccolo Comune Amico” 2023 del Codacons

È Novara di Sicilia, in provincia di Messina, uno dei tre comuni virtuosi per la cultura, l’arte e la storia, che si è aggiudicato il premio “Piccolo Comune Amico” 2023, promosso dal Codacons. Novara di Sicilia, infatti, è risultato vincitore grazie al Teatro Comunale, uno dei teatri più antichi di tutta la Sicilia.

«Il Teatro Comunale, costruito nel 1770 per volontà dell’esigente nobiltà dell’epoca e dedicato al compositore Riccardo Casalaina, – si legge nella nota – è ad oggi perfettamente funzionante ed è il fulcro culturale di tutto il borgo. Un’antica tradizione che si svolge ogni anno al suo interno è quella del Veglione di Carnevale e, in questa occasione, la sala del Teatro si trasforma in una grande pista da ballo».

Novara di Sicilia riceve il premio “Piccolo Comune Amico”

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Coldiretti, Aci, Anci, Enac, Symbola, Intesa Sanpaolo, Fit, Poste Italiane, Touring Club Italiano, Uncem e il patrocinio del Ministero delle imprese e del Made in Italy, intende valorizzare lo sviluppo dei comuni italiani con meno di 5mila abitanti. Il premio, assegnato a 15 comuni, prevede 5 categorie:

Agroalimentare

Artigianato

Innovazione sociale

Cultura, arte, storia

Economia Circolare

Il 12 luglio, a Palazzo Rospigliosi di Roma, la premiazione finale di tutti i comuni vincitori dell’edizione 2023 di “Piccolo comune amico”.

