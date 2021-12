Messina. Natale al Forte Ogliastri: dal 23 dicembre teatro, mostre e laboratori creativi

Probabilmente non c’è un posto più suggestivo di un Forte per trascorrere il Natale, se poi all’interno ci sono mostre, laboratori creativi e performance teatrali, la festa può cominciare. Quindi tenetevi pronti perché dal 23 dicembre al 6 gennaio, a Messina, continua il “Natale al Forte Ogliastri“, a cura della Compagnia Anatolè. La rassegna mulitdisciplinare rientra nel progetto “ITINERA, ricerca, teatro, territorio” ed è inserita all’interno del Natale della Rinascita, programma di eventi promosso dal Comune di Messina.

«Il progetto “ITINERA, ricerca, teatro, territorio” – si legge nella nota – ha l’obiettivo di progettare e realizzare itinerari che percorrono la strada della ricerca in costante dialogo tra tradizioni culturali e nuove esigenze sociali. Il progetto Itinera vuole accostarsi al mondo dell’artigianato e delle piccole produzioni che, come gli artisti operanti in ambito teatrale, riescono a guardare alla tradizione con rispettosa evoluzione.

Si punta alla valorizzazione delle coltivazioni locali a tutela dell’ambiente e del benessere dei consumatori a km zero, tra queste l’apicultura, che molto più di un mercato, è una vera e propria missione. ITINERA dunque, è promozione turistica, culturale, artistica e valorizzazione del territorio, della Sicilia e della città di Messina con la storia che ogni artista, ogni artigiano e ogni produttore porta con se, offrendo alla comunità non un prodotto ma un’identità».

Il Natale al Forte Ogliastri

La prima fase del progetto è partita lo scorso 8 dicembre con i laboratori creativi “Facciamo l’albero” a cura di Enzo Currò e Giorgia Garibaldi per la realizzazione di decorazioni natalizie e “NataleLab” laboratorio a cura di Kanö Sartoria Sociale con scarti di cotone wax.

E adesso arriverà la seconda parte. Dal 23 dicembre, a Forte Ogliastri, in programma spettacoli teatrali e musicali per un pubblico di adulti e bambini con in programma due mini rassegne dedicate, laboratori e letture di racconti per i più piccoli, video installazioni, una mostra e un mercatino dell’artigianato e di prodotti biologici e miele.

Il programma

23 dicembre, alle 11: “La notte di Giufà”, a cura del Teatro dei Naviganti;

24 dicembre, alle 16.30: Festa di Natale , per bambini con cunti e canti a cura della Compagnia Anatolé;

, per bambini con cunti e canti a cura della Compagnia Anatolé; 24 dicembre, alle 18: concerto del coro “Note Colorate” diretto dal Maestro Giovanni Mundo;

26 dicembre, alle 16.30: “ Medusa la splendente “, presentazione del libro per bambini di Alessi e Lisciotto. Incontro con gli autori a cura di Opuntia Sicily Concept Store e Il Maggio Associazione di promozione culturale;

“, presentazione del libro per bambini di Alessi e Lisciotto. Incontro con gli autori a cura di Opuntia Sicily Concept Store e 27 dicembre, alle 11: “Upi pian pianino” – spettacolo a cura della Compagnia Castello di Sancio Panza;

28 dicembre, alle 16.30: Laboratorio di ceramica per bambini, a cura di NinniLab Onlus;

dal 23 al 28 dicembre e nei giorni 2,3 e gennaio, dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30: “Tracce di Fuoco”, mostra a cura di Enzo Currò . “La processione”, video installazione permanente a cura della Compagnia Anatolè. Mercatino degli artigiani e produttori locali;

. “La processione”, a cura della Compagnia Anatolè. Mercatino degli artigiani e produttori locali; 25, 26 dicembre e 2, 3 gennaio alle 11 e il 6 gennaio alle 18: “I giorni del Falco. Storie di Messina, di gente e di de”, a cura della Compagnia Anatolè, con Valeria Alessi, Romana Cardile, Mariachiara Millimaggi, Alessio Pettinato, Manuela Smeriglio e Luca Stella.

La Compagnia Anatolé

La Compagnia Anatolé nasce a Messina nel 2007 ed è composta da artisti principalmente operanti nel mondo del teatro e della musica. Negli anni, la Compagnia ha trovato una sua poetica, ritrovando passioni, strade in comune e legami con le radici, affinando le proprie scelte estetiche e lavorando su testi originali e contemporanei messi in scena tramite i linguaggi della tradizione e usandone gli strumenti narrativi, il cunto, il canto, le maschere in cuoio e i pupi.

