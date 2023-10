Messina, la Filarmonica Laudamo presenta la nuova stagione: i concerti in programma

Torna l’autunno (anche se dalle temperature agostane non sembrerebbe) e ripartono i concerti della Filarmonica Laudamo di Messina: la 103esima stagione, la più longeva della Sicilia, con 30 appuntamenti in programma. «Sarà una stagione ricca di musica di alto livello – dice il direttore artistico, Antonino Cicero. Un’edizione dedicata, come nella tradizione, alla musica classica, ma anche ai nuovi linguaggi, prime assolute e artisti internazionali, qualche spunto sulla musica leggera e le matinée rivolte agi studenti».

Anche quest’anno il programma include la sezione AccordiAcorde, nata da un’idea di Enrico Vita e Luciano Troja, giunta alla sua undicesima edizione. Tra le prime assolute quella della Filarmonica Laudamo Creative Orchestra che presenta “Suite for Peace”: opera del compositore e pianista Karl Berger, scritta appositamente per l’ensemble composto da musicisti provenienti dall’area dello Stretto. A inaugurare la stagione saranno Anna Tifu al violino e Giuseppe Andaloro al pianoforte: in programma musiche di Ravel, Schumann e De Sarasate. L’appuntamento è per domenica 22 ottobre, alle 18.00, al Palacultura.

Il programma della Filarmonica Laudamo

Tra gli ospiti anche: Beppe Servillo e Geoff Westley in “Gianni Rodari: fiabe al telefono”; Lina Gervasi e Denis Marino in “Theremin Beyond The Mirror” e Ilia Kim con “Beethoven, dal quotidiano al trascendente”.

Il calendario dei concerti

I concerti si svolgeranno al Palacultura, alle 18.00, il programma:

22 ottobre: Anna Tifu e Giuseppe Andaloro;

29 ottobre: Igor Caizza con Javier Girotto;

5 novembre: Luca Magariello & Grieg Chamber Orchestra, diretta da Giuseppe Pisciotta;

12 novembre: Ilia Kim;

19 novembre: Filarmonica Laudamo Orchestra;

3 dicembre: Trio Boccherini;

10 dicembre: Francesco Cafiso e Mauro Schiavone;

7 gennaio: Pietro Adragna e Giuseppe Sinacori;

14 gennaio: I solisti dell’Orchestra Barocca Siciliana;

28 gennaio: Pietro Bonfilio & Orchestra da Camera del Teatro Cilea di Reggio Calabria, diretta da Giuseppe Ventura;

11 febbraio: Giuseppe Nova e Andrea Bacchetti;

18 febbraio: Beppe Servillo e Geoff Westley;

3 marzo: Antonino Cicero & Ayso String Quintet;

10 marzo: Andrea Bauleo;

17 marzo: Marco Giani & Orchestra Sinfonica del Conservatorio Corelli;

24 marzo: Katia Astarita e Maurizio Fabrizio;

7 aprile: Rocco John Sicilian Quintet;

14 aprile: Cuarteto Iberia;

21 aprile: Abigail Correnti e Marco Cuva (Premio “L’albero della Musica”);

28 aprile: Alessandro Carere, Domenico Carere & Quartetto d’Archi del Teatro Cilea di Reggio Calabria;

5 maggio: Sicily All Stars & Brass Youth Jazz Orchestra, diretti da Domenico Riina;

12 maggio: Orchestra di Fiati del Conservatorio Corelli, diretta da Lorenzo Della Fonte.

I concerti della sezione AccordiAcorde si svolgeranno il giovedì alle 19.00, al Palacultura, il programma:

9 novembre: Jazz Piano Echoes;

23 novembre: Pietro Lazzara Gypsy Jazz Quintet;

7 dicembre: Lina Gervasi e Denis Marino;

18 gennaio: Valentina Casesa e Gioacchino Zimmardi;

8 febbraio: Fabrizio Mocada e Franco Luciani;

22 febbraio: Fryderyk Giorgianni e Roberta Vorzitelli;

7 marzo: Salvatore Maltana e Marcello Pighin;

14 marzo: Cesare Natoli.

