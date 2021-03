Messina, in mostra a Palazzo Zanca gli scatti de “Il filo dell’anima” di Ursula Costa

Avevamo accennato al progetto fotografico de “Il filo dell’anima”, curato da Ursula Costa, durante l’intervista con Maria Irrera, che ci aveva raccontato di quello che ha definito camurrioma.

Adesso la mostra fotografica – nata in collaborazione con l’Associazione Salus “Carmelo Antonio D’Agostino” –, che opera all’interno del reparto di oncologia medica dell’Ospedale San Vincenzo di Taormina – arriva al Municipio di Messina.

Dopo l’inaugurazione, lo scorso 8 marzo, a Palazzo dei Leoni, infatti, “Il filo dell’anima” sarà in esposizione lungo la scalinata interna di Palazzo Zanca, fino al 10 aprile.

“Il Filo dell’anima”, in mostra le pazienti oncologiche

L’iniziativa, condivisa dal Vicesindaco Carlotta Previti e dall’Assessore alle Pari Opportunità Laura Tringali, nasce per sensibilizzare alla prevenzione. ‘Il Filo dell’anima” , infatti, mostra alcune donne che stanno o hanno affrontato il percorso della malattia.

« L’intreccio infinito delle storie vissute – si legge nella nota del Comune – sarebbe rimasto nell’ambito, limitato delle vicende personali, se non fosse scattata quella scintilla di genio e follia che ha portato la fotografa Costa a mettere la sua arte in contatto con l’associazione Salus e con alcune donne malate di tumore.

Ben lontana dall’essere una semplice ricerca della bellezza, la mostra condensa, in dieci splendidi scatti, una narrazione complessa che inizia da una idea semplice, un laboratorio fotografico, e si sviluppa in quella fucina di aiuti e di calore umano che è l’associazione Salus.

Nata nel dicembre 2010, grazie all’azione della professoressa Grazia Paino, per rivolgere un’attenzione in più alle persone in trattamento chemioterapico, la onlus è dedicata alla memoria del dott. Carmelo Antonio D’Agostino, medico chirurgo che ha prestato la sua opera all’Ospedale San Vincenzo di Taormina, venuto a mancare nel 2007 a seguito di una malattia oncologica».

