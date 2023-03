Messina, i creatori di “Cafon Street” incontrano gli studenti: l’appuntamento

Marcello e Giovanni Crispino e Giulio Lo Greco, creatori e autori di “Cafon Street“, la serie animata più famosa di Messina, incontrano gli studenti del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne (DICAM) dell’UniMe. L’iniziativa rientra nella rassegna “Grandi voci a UniMe” e nel caso specifico si affronterà la comunicazione verbale e non verbale: grafica, dialetto e musica. Ingredienti che hanno reso unico il progetto di “Cafon Street” nato da Uollascomix, fondata negli anni ’90.

«Quando vivevo ancora a Messina, – ci raccontava Marcello Crispino nel 2019, in occasione dell’uscita dell’episodio di Natale, con una nuova avventura di Mimmo e Stellario –, andavo ovunque ci fosse musica live, piazze, locali e il cinema. Ma soprattutto la strada dove ci si fermava fino all’alba e a qualsiasi ora della notte incontravi sempre una faccia amica con cui fermarsi a chiacchierare o andare a prendere un’altra birra in giro. Si andava a piazza Duomo, in Galleria al mitico Otis Club, al bar e sulla spiaggia di Galati Marina (che non esiste più). Giorno e notte con gli amici d’estate. La Uollascomix nasce proprio nei primi anni ’90, quando firmavo fumetti e murales fatti in strada come “Wallace” (riferito a Marsellus di Pulp Fiction), che poi è diventato Uollas e infine Uollascomix».

L’appuntamento con “Cafon Street” è per mercoledì 15 marzo, alle 11.30, nell’Aula Magna del DICAM (al Polo Annunziata), modera l’incontro il prof. Fabio Rossi.

(136)