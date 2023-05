Messina, gli ultimi appuntamenti de “Il Maggio dei Libri” 2023

Sta per concludersi l’edizione 2023 de “Il Maggio dei Libri“, iniziativa nazionale, partita a Messina lo scorso 23 aprile. La rassegna, promossa dal Centro per il Libro e la Lettura, ha come obiettivo quello di diffondere il valore sociale dei libri: strumento fondamentale per la crescita di un individuo.

A Messina sono tantissimi i luoghi che, nel corso di questo mese, hanno ospitato autori, reading letterari, incontri e rassegne dedicate alla letteratura per l’infanzia. Ecco gli ultimi appuntamenti a Messina, in programma lunedì 29 e martedì 30 maggio:

lunedì 29 maggio, alle 18.00, a La Gilda dei Narratori : presentazione di “Del nostro meglio” (Garzanti, 2023) di Carmela Scotti . Dialoga con l’autrice Roberta D’Amico;

: presentazione di “Del nostro meglio” (Garzanti, 2023) di . Dialoga con l’autrice Roberta D’Amico; martedì 30 maggio, alle 10.00, al Palacultura : presentazione di “Cento storie e un’intervista” (Di Nicolò Edizioni, 2021) di Claudia Benassai ;

: presentazione di “Cento storie e un’intervista” (Di Nicolò Edizioni, 2021) di ; martedì 30 maggio, alle 17.30, all’Archivio di Stato, via Avellino 1: presentazione di “Il memoriale del Capitano Giuseppe Trimarchi (1565), articolo di Luciano Buono.

Foto di Francesca Vesto

